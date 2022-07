‘Tierra amarga’, capítulo 92: Demir dispara de muerte a Fekeli

No es ningún secreto que Tierra amarga, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega ya sea en Antena 3 o en ATRESplayer Premium.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 91 de Tierra amarga. Así pues, hemos observado cómo Fikret decide reunirse con Müjgan por última vez. Recordemos que ha tomado la decisión de irse para siempre de Çukurova tras haber puesto en peligro la vida de su tío Ali Rahmet.

Müjgan le sugiere comenzar una vida juntos con Kerem Ali, pero él cree que lo mejor para todos es poner distancia. Ümit está cada vez más cerca de Züleyha, por lo que Sevda recomienda a Demir que confiese a mujer su affaire con la doctora. Además, se encuentra unas peculiares fotos que tienen a Demir y Ümit como protagonistas. Sevda se enfrenta a la doctora y descubre su secreto: es su hija.

Esta semana en @TierraAmarga ➡ Fekeli sufre un infarto y Fikret decide marcharse de Çukurova. 💥 😳 Te esperamos de lunes a viernes en Antena 3 y @ATRESplayer y entérate de TODO lo que pasa con @lateteriaturca. 📲 #TierraAmarga

https://t.co/GAA6FRj8ae — antena 3 (@antena3com) July 4, 2022

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 92 de Tierra amarga. De esta manera, vemos cómo Ümit se muestra honesta con Sevda tras confesarle la verdad: “Cómo desearía que, en vez de abandonarme, hubieses muerto para tener una excusa”. La mujer no puede hacer frente a esa situación, por lo que termina desmayándose.

Una vez ingresada en el hospital, Sevda encuentra la manera de quedarse a solas con su hija: “No te abandoné, créeme. Jamás te habría abandonado”. Además, añadió: “Solo hizo una semana desde que naciste cuando te apartaron de mi lado. Tu abuela y tu tía se encargaron de separarnos”.

Por si fuera poco, somos partícipes de la fiesta de cumpleaños del pequeño Adnan Yaman. De un momento a otro, Demir decide dar a conocer públicamente el regalo que ha querido hacer a su hijo. Una vez más, ha reconocido que el padre biológico del niño es Yilmaz y, para ello, ha querido tener un enorme gesto con su nueva familia.

¿En qué consiste? En que su hijo lleve también el nombre de su padre biológico. Desde ese mismo momento, el pequeño pasará a llamarse Yilmaz Adnan Yaman. Tiempo más tarde, Fikret decide dar un paseo por Çukurova cuando se encuentra con Demir, quien no tarda en preguntarle dónde está su sobrino: “¿Por qué buscas a Fikret? ¿Qué quieres de él? Si lo que quieres es pelea, ya sabes que conmigo no la vas a encontrar”.

El hijo de Hünkar quiso mostrarse sincero: “¿Qué clase de tío eres tú para Fikret si no lo puedes controlar?”. Ali Rahmet intentó pararle los pies: “Demir, estás empezando a faltarme al respeto”. El enfrentamiento fue cada vez a más, hasta que el empresario quiso ir más allá: “Fikret fue un cobarde, no dio la cara”.

Respuesta que Fekeli aprovechó para dar a Demir donde más le duele, su orgullo: “¿Cobarde? Fikret firmó con su nombre. Tú eres el cobarde aquí. En lugar de atacar a Fikret, atacaste a una mujer que ya no está para defenderse”. El hijo de Hünkar comenzó a perder la cordura: “¿Acabas de llamarme cobarde? Ten cuidado, Fekeli”.

Ali Rahmet fue aún más allá: “Quien ataca a la memoria de una persona fallecida no merece llamarse hombre”. Demir, definitivamente, perdió la razón. Tanto es así que amenazó de muerte al que era pareja de su madre. Lo que eran unas simples amenazas, terminó siendo una realidad.

Y es que, de un instante a otro, Demir sacó su arma para disparar en el corazón a Fekeli, quien termina cayendo abatido al suelo. ¿Cuál será la reacción del empresario al ser consciente del grave error que ha cometido? ¿Cómo reaccionará Züleyha? No te pierdas los próximos capítulos de Tierra amarga en Antena 3 y ATRESplayer Premium.