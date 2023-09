Por mucho que pasen los años, los solteros que acuden a First Dates nunca dejarán de sorprendernos. El pasado miércoles 27 de septiembre los espectadores de Cuatro fueron testigos de lo que podría catalogarse como la primera cita «simpa» de la historia del programa.

Tras haber disfrutado de su velada junto a su cita de la noche, Tariq le comentó a la soltera qué le parecía si se iban sin pagar. «Les decimos que hemos dejado el dinero en el vasito y ya está, nos piramos», le dijo. Unas palabras que dejaron a Ana completamente estupefacta.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates27S en directo en @cuatro https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/mGktJB2eWV — First Dates (@firstdates_tv) September 27, 2023

El soltero repetía que no había traído «ni un centavo» de casa. Ante ello, y viendo sus intenciones, Ana fue clara. «Yo no voy a pagar nada», afirmó. Al percatarse de la situación, Carlos Sobera se vio obligado a intervenir. «No sé a qué estarás acostumbrado en tu pueblo, esté tiene una cara que se la pisa», dijo, sin miramientos.

Al ser testigos de la negativa de Tariq a pagar, las camareras le repitieron al soltero que tenía que pagar antes de marcharse. «Yo pensaba que ella me iba a invitar (refiriéndose a su cita), invítame tú, algún papelito tienes que tener, Carlos», dijo el soltero. Debido a la incómoda situación, el presentador de First Dates tomó una decisión.

Después de dejarle claro que tenía «mucha cara», el comunicador terminó invitando a Tariq la cena. Tras ello, en la decisión final, Ana le dijo al comensal que no pensaba pasar dos veces la vergüenza que pasó porque él no quiso pagar. Unas palabras con las que le dejaba claro su rotundo no a un segundo encuentro.

Un soltero consigue que Carlos Sobera le invite a cenar en #FirstDates27S: “Algún papelito tienes que tener”https://t.co/MoR5a7rwBp — First Dates (@firstdates_tv) September 27, 2023