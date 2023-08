The Weeknd, en shock: su serie ha sido cancelada de manera inesperada

The Weeknd continúa preparando para despedirse de su nombre artístico y comenzar una nueva etapa. El artista canadiense sigue embarcado en su gira mundial After Hours Till Dawn, que comenzó comenzó el 14 de julio de 2022 en Filadelfia, y desde entonces ha colgado en cartel de sold out en la mayoría de los conciertos.

Además de su repertorio de canciones habitual, lleno de grandes éxitos y de todas esas canciones que le han llevado a lo más alto de la industria, el artista canadiense también está centrado en su carrera como actor y como productor. Sin embargo, en la última semana se ha conocido una mala noticia.

The Idol, su serie para HBO, ha sido cancelada con tan solo una temporada emitida. La serie creada por el artista canadiense no logró ganar la aceptación del público ni de la crítica, por lo que finalmente la plataforma ha tomado la decisión de cancelarla.

THE IDOL has been cancelled after one season at HBO. pic.twitter.com/x9JnnIkn30 — Pop Crave (@PopCrave) August 28, 2023

A pesar del interés inicial que despertó la nueva producción de Sam Levison, el creador del éxito mundial Euphoria, The Idol producción que HBO comenzó a emitir el pasado mes junio, ha acabado por quedarse en una serie que ha pasado de largo sin hacer mucho ruido.

«The Idol fue uno de los programas originales más provocativos de HBO y estamos satisfechos con la fuerte respuesta de la audiencia. Después de mucho pensar y considerar, HBO, así como los creadores y productores, han decidido no seguir adelante con una segunda temporada. Estamos agradecidos a los creadores, el elenco y el equipo por su increíble trabajo», señalan desde HBO.

Cabe recordar que a pesar de su baja audiencia, tras su estreno The Idol se posicionó como la serie más polémica de HBO de los últimos tiempos con diferencia. Ambientada en un drama erótico ambientado que tiene lugar dentro de la industria musical y protagonizado por Lily-Rose Depp y Abel Tesfaye (The Weeknd), ha generado muchos titulares, no obstante, no ha conseguido crear una fiel comunidad de espectadores.