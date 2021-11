Hace tan solo unos días las redes sociales colapsaron ante el anuncio de una de las colaboraciones musicales más esperadas de todos los tiempos, la formada por The Weeknd y Post Malone. Dos estrellas musicales que han roto todo tipo de récords en sus respectivas carreras musicales y que comunicaban que habían unido sus voces en ‘One right now’, un tema que, ahora sí, ha visto a la luz del mundo.

El sencillo ya se encuentra en todas las plataformas de streaming y el recibimiento ha sido de tal magnitud que ambos artistas se han convertido en tendencia en las redes sociales, y no es para menos. ‘One right now’ es una canción con sonidos synth-pop con la que The Weeknd y Post Malone han estrenado su primera colaboración musical de la forma más acertada.

Eso sí, el videoclip del tema no ha sido lanzado todavía. Pero, que no cunda el pánico. Tal y como ha anunciado el manager de Post Malone, ‘One Right Now’ no llegará sola, sino que lo hará junto a un videoclip de infarto la próxima semana. «No podía esperar para contarlo al mundo. Este viernes!!! Estoy emocionado de que por fin escuchéis de lo que he estado hablando. El video llega la semana que viene!!», ha revelado Dre London.

Todo ello señalando que el videoclip será una «película loca». Lo que está claro es que, conociendo los respectivos trabajos audiovisuales de The Weeknd y Post Malone en sus videoclips, el video promete bastante. El lanzamiento de un nuevo single que llega ante el inminente estreno del nuevo proyecto discográfico de Abel Tesfaye y de la nueva era musical del intérprete de ‘Sunflower’.

Una autentico deleite musical que ha dejado a todos con ganas de más. Sin lugar a duda, estamos ante lo que probablemente se convertirá en uno de los sencillos más escuchados de los próximos meses.