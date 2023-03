The Weeknd hace historia al batir dos nuevos récords de Spotify

Lo ha vuelto a hacer. The Weeknd no solo se ha consagrado como uno de los artistas más sonados y queridos de los últimos tiempos, sino que ha vuelto a sumar un hito más a su ya larga lista. Un nuevo récord que llega de la mano de Spotify y que tiene lugar a pocos días de haber lanzado su nueva colaboración musical con Ariana Grande, Die For You Remix.

Tal y como ha comunicado la propia plataforma de streaming, el canadiense ha logrado alzar aún más su número de oyentes mensuales con su último tema hasta la escalofriante cifra de 100.450.642. Un hito nunca antes superado por ningún artista y que lo posiciona inmediatamente como el número uno del mundo.

The Weeknd makes Spotify history as the first artist to ever reach 100 million monthly listeners. pic.twitter.com/NZao0hdYM7 — Pop Base (@PopBase) February 27, 2023

Pero, no ha sido el único récord que ha batido Abel Tesfaye en lo que va de año. El pasado 1 de enero Blinding Lights se convirtió oficialmente en la canción más reproducida de la historia en Spotify. El sencillo fue todo un éxito a nivel global durante el pasado 2020, sumando cifras de infarto a la carrera del artista de 33 años.

Además, con este nuevo hito The Weeknd superó en reproducciones a uno de los temas más populares de Ed Sheeran, Shape of You. Pues, cabe señalar que ambos hits acumulan más de 3.000 millones de streamings. Un nuevo triunfo en su carrera que el artista no ha dudado en publicar en sus redes sociales, agradeciendo con ello el constante apoyo de sus fans.

Sea cual sea, lo que está claro es que el intérprete de Save Your Tears se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. Un cumulo de éxitos que recientemente lo han llevado a poner voz a la banda sonora de Avatar: El sentido del agua y a lanzar su propio documental y serie en HBO Max.