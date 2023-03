The Weeknd y Ariana Grande alcanzan el primer puesto del Billboard Hot 100 con ‘Die for you remix’

The Weeknd y Ariana Grande han vuelto a alcanzar el éxito. El pasado 24 de febrero vio la luz la cuarta colaboración de los artistas, unidos de nuevo en el remix de la canción Die for You, uno de los temas que formaban parte de Starboy, el tercer disco el artista canadiense.

Con la llegada del 2023 ambos artistas decidieron unir sus voces una vez más, y una vez más, su nueva colaboración ha alcanzado el éxito a nivel mundial. Save your tears, Love Me Harder y Off The Table, son las otras colaboraciones que han realizado a lo largo de los últimos años, con las que también cosecharon un gran éxito.

Esta semana, el remix de Die for you ha alcanzado el puesto más alto de la lista Billboard Hot 100, la lista musical más importante de Estados Unidos, siendo el séptimo número uno que consiguen ambos artistas en sus respectivas carreras musicales.

“Die For You” by @TheWeeknd & Ariana Grande hits #1 on the Hot 100 this week. It becomes both artists’ 7th #1 single. pic.twitter.com/wSauNoiH5o — Pop Crave (@PopCrave) March 6, 2023

«Otro número 1 Ari», escribió The Weeknd en sus redes sociales tras conocer el nuevo hito que ambos han conseguido en la prestigiosa lista estadounidense. Además, su nueva colaboración continúa en la segunda posición del Top 50 Global de Spotify.

«Oh, Dios mío, honrada y más que agradecida. Gracias por invitarme @theweeknd, tenemos los fans más hermosos e increíbles del mundo», escribió Ariana Grande en su cuenta de Instagram tras conocer su nuevo número uno en Billboard.

Consolidados como dos de los artistas más reconocidos del mundo, todas sus colaboraciones han tenido un éxito arrollador, por lo que no es de extrañar que hayan decidido unir sus voces una vez más, y que otra vez el éxito haya vuelto a llamar a sus puertas.