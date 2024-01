‘The Good Doctor’: el verdadero motivo por el que no tendrá una temporada 8

El 2024 no ha hecho sino comenzar y ya nos ha presentado una de las noticias más temidas por los fans de The Good Doctor. Tal y como confirmaron los altos cargos de la producción británica, la ficción concluirá definitivamente con su temporada siete.

Desde que aterrizó en la parrilla televisiva española, allá por el 2017, muchos han sido los momentos vividos. Una historia que ha llegado al corazón de miles de espectadores en todo el mundo y donde el doctor Shaun Murphy, interpretado por Freddie Highmore, nunca será olvidado.

The doctors will see you now 🩺 #TheGoodDoctor premieres on a new night, Tuesday! Tune in February 20 on ABC and Stream on Hulu! pic.twitter.com/X4ZsIcMNy6

— The Good Doctor (@GoodDoctorABC) November 16, 2023