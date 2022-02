The Chainsmokers se ha convertido en uno de los productores más conocidos a nivel mundial. Originarios de Estados Unidos, tanto Andrew Taggart como Alex Pal han sabido dar en la tecla en todo momento con el lanzamiento de un gran número de composiciones que, desde luego, no han dejado indiferente a nadie.

Recientemente, los chicos de The Chainsmokers han querido dejar sin palabras a todos y cada uno de sus seguidores con una nueva canción. Se titula ‘High’ y, como era de esperar, ¡no han decepcionado en absoluto! Este tema está incluido en ‘TCS4’, el trabajo discográfico que están a punto de estrenar. Sería el primero en dos años, por lo que van a marcar una nueva etapa a nivel profesional pero, también, a nivel personal.

En cuanto a ‘High’, los propios integrantes de The Chainsmokers han explicado que “capta perfectamente el espíritu de las relaciones de hoy en día, los extremos a los que llegaremos por alguien a quien amamos y las mentiras que nos decimos a nosotros mismos para seguir siendo infelices”.

“High” is officially OUT NOW and we are beyond pumped for you to listen to the World Premiere of our new song right now on @iHeartRadio! https://t.co/GIAGqTaWHC pic.twitter.com/5vswEs5THQ

— THE CHAINSMOKERS (@TheChainsmokers) January 28, 2022