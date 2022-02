Terelu Campos ha sorprendido a María Patiño con una inesperada confesión amorosa. Dichos comentarios han dejado atónita a la presentadora gallega.

Terelu Campos y María Patiño debatía en ‘Sálvame Lemon Tea’ sobre la ruptura de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Además, también estaban comentando el hecho de que la boda llegó en plena crisis de pareja y llevaban menos de cuatro años de relación. Este es un tiempo que para la gallega es una “eternidad”, sin embargo, la malagueña piensa totalmente lo contrario.

“Yo lo más que he estado han sido cinco años y pico”, revelaba la presentadora y la periodista gritaba “¿Lo máximo? ¿Se te gasta?”; “o se me agota el amor, me aburro, se aburren…”, respondía la mayor de las Campos. “Eres un poco Anabel Pantoja”, decía en broma su compañera de mesa, pero la tertuliana negaba: “No, no, soy Terelu”.

María Patiño a Terelu: «Eres un poco Anabel Pantoja» #malabel https://t.co/E4T0UJ3Rpv — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 9, 2022

Además, el inicio de ‘Sálvame Lemon Tea’ ha sido totalmente surrealista. Ambas han entrado en el plató a lomos de unos caballos para dar promoción a los nuevos episodios de ‘Pasión de Gavilanes’. Tanto María Patiño como su compañera montaban sobre dos equinos, pero acompañadas por dos expertos.

No obstante, las presentadoras han ido perdiendo la confianza a medida que iban avanzando y no han podido reprimir un ataque de nervios y de risa que tenían. “Me estoy muriendo de miedo… me quiero ir a mi casa”, decía Terelu Campos, ante la risa descontrolada de su compañera, que tan solo ha podido reprimirla cuando han dado paso a la publicidad.

Una vez llegaron al estudio, ambas han mostrado sus dotes como bailarinas a los espectadores. María Patiño y la malagueña han bailado al ritmo de la famosa canción ‘¿Quién es ese hombre?’, sintonía de ‘Pasión de Gavilanes’.