Terelu Campos se sincera sobre su historial amoroso: «¿Quién no tiene un tonto en el armario?»

Indiscutiblemente, Terelu Campos se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión. Sus años de carrera en el medio han hecho de ella una de las colaboradoras más conocidas y habituales de Mediaset España. Pero, recientemente, la comunicadora ha cambiado de cadena, de manera momentánea, para poder acudir al programa de Gente Maravillosa, en Canal Sur. Un encuentro televisivo donde Toñi Moreno, al mando, le ha hecho una de las entrevistas más personales y reflexivas. Y es que, además de hablar de su faceta como abuela, también ha hablado de su pasado amoroso. Una serie de declaraciones con las que la invitada no ha dejado indiferente a nadie.

La presentadora del formato le ha preguntado por su nieto, que nació el pasado mes de diciembre del 2024. Una nueva luz en su vida con la que Terelu Campos se siente muy bendecida. «En una entrevista decías que eras una abuela por desarrollar. ¿A qué te referías?», ha preguntado la presentadora. «Es que me ha pillado…», ha comenzado diciendo la comunicadora. «Carlo nació el 5 de diciembre y yo unos meses después me fui a Supervivientes 2025. Volví y estrené en el teatro. Luego, regresé otra vez al teatro. Volví al trabajo, estrenos… En verano he trabajado haciendo los Aires de Fiesta, que para mi es un humilde homenaje a ella», ha explicado.

Posteriormente, salió a la luz la marcha de su madre, María Teresa Campos. Un fallecimiento que tuvo lugar el 5 de septiembre de 2023 y que fue un duro palo para toda la familia. «Lo llevo a días. Tienes que seguir con tu vida porque hay que seguir. Se me fue una vida y vino otra que es mi nieto. Lo que pasa es que yo tengo una foto de ella inmensa. Que yo la ponía y de vez en cuando se caía», confesó.

Terelu ha recordado como su madre siempre presumía de ella cada vez que podía, pues estaba muy orgullosa de lo que había conseguido. «Mi hija es muy buena presentadora, lo que pasa que no le dan la oportunidad», cuenta que decía. «Sí, ella siempre decía esas cosas de cara a la gente, pero luego, cuando le pedía ayuda, no lo hacía», agrega.

Y es que, por mucho que estuviera orgullosa de sus logros, María Teresa Campos quería que todo lo que lograra ella fuera por sus méritos propios. «Un día le dije: ‘Mamá, ¿conoces al director de Canal Sur? Me gustaría que hablaras con él para que me diera una cita’. Y me decía: ‘Sí, hombre, para que luego digan que te han enchufado’. Ella jamás subía a un despacho para pedir que me dieran ningún trabajo», confiesa.

El pasado amoroso de Terelu Campos

Con mucha naturalidad, la colaboradora de Mediaset España ha querido hacer una breve mención a sus amores del pasado. «He tenido algunos que dicen que fueron mis novios, y yo pienso: ostras, no lo recuerdo como novio. Pero si les hace ilusión, les dejo que lo digan», contó. «Claro, que más da, total, otros más», comentó Toñi Moreno. «¿Quién no tiene un tonto en el armario?», agregó Terelu Campos con humor.