Terelu Campos denuncia lo que está sufriendo en redes sociales: «Alguien se está haciendo pasar por mí»

Las redes sociales, poco a poco y con el paso de los años, han ido haciéndose un hueco importante en el día a día de todos. De hecho, si hablamos de las celebridades, se ha convertido en el principal medio de comunicación entre artista y fan. Pero, no todo es un camino de rosas en este universo. Y es que, a mayor número de seguidores, mayores probabilidades hay de ser víctima de un ataque cibernético o de una suplantación de identidad. Una situación que está viviendo, actualmente, Terelu Campos. De hecho, ha sido la propia colaboradora de Mediaset España la que ha querido comunicar públicamente lo que está pasando.

A través de su cuenta de Instagram, Terelu Campos ha compartido una publicación donde muestra que alguien se está haciendo pasar por ella en la plataforma de TikTok. Como no podía ser de otra manera, esto no le ha sentado nada bien. Y es que, por si fuera poco, parece ser que están compartiendo contenido y declaraciones falsas. Por lo tanto, la hermana de Carmen Borrego ha querido avisar a su público. Pues, no quiere que den por sentado declaraciones que ella no está realizando.

«Quiero denunciar que alguien se está pasando por mí en Tik Tok con esta cuenta que pone @Terelubcamposoficial», ha comenzado escribiendo en la publicación. Y es que, la colaboradora televisiva ha adjuntado una imagen de la cuenta en cuestión para dar veracidad a su testimonio. Además, con ello pretende que cualquier persona que siga esa cuenta sea conocedora de que, en realidad, no es ella.

«¡Esa no soy yo! Todo lo que se ponga en esa cuenta no son palabras mías», ha avisado. Pues, como se puede comprobar, son más de 9.000 usuarios los que siguen esta cuenta en la red social. «Ruego que los responsables hagan desaparecer y bloquear algo que no me pertenece y que pone en mi boca manifestaciones que nunca he hecho», ha sentenciado.

Tal y como se puede ver, en la cuenta se están difundiendo declaraciones muy controvertidas. De hecho, en una de las más reciente hablan de Antonio David Flores. «Si me quieren despedir de mi programa, adelante. Tengo valores y no pienso compartir un plató mientras viva con el señor Antonio David Flores, que todo el mundo lo sepa. Yo tengo principios», escribe la cuenta falsa que se hace pasar por Terelu Campos.

Y es que, la cuenta en cuestión ha puesto la misma imagen de perfil que tiene Campos en su cuenta de Instagram. Una manera con la que han conseguido engañar a muchas personas. Por ello, ante esta publicación, los seguidores de la tertuliana le han dado todo su apoyo. «Sabemos que no eres Terelu, la forma de expresarse no es como la tuya!!», «Ya me di cuenta que tú no eres, lleva días saliéndome la página», o «¡Ánimo, Terelu!», son algunos de los comentarios que se pueden leer.