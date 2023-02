Terelu Campos y Borja Estrada, protagonistas de un esperado reencuentro

Durante la gran final de Pesadilla en el paraíso y minutos antes de que Borja Estrada se proclamara ganador de la edición, Terelu Campos quiso mandarle un mensaje de apoyo que dejó a todos sus compañeros muy sorprendidos. Ahora, este pasado lunes, vivieron un bonito reencuentro que ha sido muy comentado.

Para Terelu Campos, Borja Estrada no tiene la culpa de las acciones que ha llevado a cabo su padre Pipi Estrada con ella en el pasado: «Yo no voy a responsabilizar a Borja de nada de lo que haya hecho su padre. Porque al final Borja conmigo siempre ha sido una persona estupenda y nadie nos puede arrebatar eso», comentaba en directo.

Borja Estrada descubre el incondicional apoyo que le ha brindado Terelu Campos durante el concurso 👇 👨‍🌾 #PesadillaParaísoFinal https://t.co/KuzuhmDWzV — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) February 20, 2023

«Venga usted aquí ganador», era como le recibía la presentadora de Sálvame en los pasillos de Telecinco. Él respondía de muy buenas formas e incluso soltaron alguna que otra broma: «Señora, ¡Cuánto tiempo!», le decía acompañado del abrazo del público. «Qué ilusión verte y lo que dijiste de mí», decía Borja Estrada. Terelu Campos expresó en todo momento la alegría que había sentido al verle e incluso le comentó que se emocionó al verle en la televisión.

«Claro, es que me conociste de pequeñín, hacía mogollón que no me veías y me ves ahora en la tele, es normal», comentaba el hijo de Pipi Estrada. Terelu Campos le acompañaba hasta el plató y en el camino no pararon de gastarse bromas, pues ella le pedía que fuese algún día como invitado para entrevistarle: «Vamos a hacer terapia de grupo, vengo con mi padre y no te aviso», decía entre risas. Aunque a Terelu Campos la idea no le pareció del todo bien: «Yo ese día no vengo», aclaraba.