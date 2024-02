Taylor Swift, verdadera protagonista de la Super Bowl 2024 por el apasionado beso con Travis Kelce

Anoche tuvo lugar el evento más importante del deporte para los fans del fútbol americano. Pero ya no es solo para ellos. Las fans de Taylor Swift también estaban pendientes del partido, ya que todo el mundo estaba esperando la aparición de la cantante para apoyar a su novio, Travis Kelce, capitán de los Kansas City Chiefs.

Y es que el mundo especulaba si la artista podría acudir, ya que la noche de antes, la joven se encontraba en Tokyo con su gira. Pero, finalmente, la cantante pudo acudir al evento donde todos sus fans la esperaban. Y es que, tras su primer momento apasionado en la cancha, sus seguidores estaban espectantes de ver si volverían a celebrar juntos una victoria si el equipo de Kelce se proclamaba vencedor.

Con una victoria de 25 – 22 para los Chiefs, los aficionados del equipo, Swift y sus amigos y los fans de la cantante vitoreaban al vencedores. La artista no dudó en ir bajar al campo para felicitar a su novio por la victoria, celebrándolo con un beso que se ha hecho viral. Y es que este es el tercer anillo en cinco años para el equipo que se ha proclamado vencedor de la Super Bowl 2024.

Tan solo una semana más tarde de que la cantante ganara dos Grammys, siendo para ella el premio más importante de la noche: Álbum del Año, y el anuncio de su nuevo disco, Travis Kelce se proclamaba vencedor del evento deportivo más grande de los Estados Unidos. Ahora, es una victoria doble para ambos.

🚨| Travis Kelce after seeing Taylor Swift for the first time since his Super Bowl win!

La celebración de la pareja se ha hecho viral en redes sociales, donde los fans han enloquecido al ver juntos a la pareja del momento.

Kelce acerca del nuevo disco de Taylor Swift

El jugador de fútbol ha confirmado lo que sus fans sospechaban. Y es que el deportista ya ha escuchado el nuevo disco de la cantante: The Tortured Poets Department. Él mismo lo ha calificado como un disco increíble. «He escuchado una parte de él [el álbum], sí», comenzaba diciendo antes de alabar el nuevo trabajo de la cantante que podremos descubrir el próximo 19 de abril.

The fact that Travis has heard some of The Tortured Poets Department?!?! And how he’s so protective about not spilling anything but also says she’s going to shake up the world 😭 pic.twitter.com/sJWokmfu5H

