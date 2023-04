Taylor Swift sorprende con la versión en acústico de ‘Lavander Haze’

Taylor Swift comenzó el 2023 por todo lo alto. La artista estadounidense sorprendió a sus fans el pasado viernes, después de publicar la versión en acústico de Lavender Haze, una de las canciones incluidas en su último trabajo discográfico titulado Midnights.

De esta forma, esta canción aterriza de nuevo este 2023 con una versión renovada, más tranquila y acústica, para deleite de sus fans. Una versión que como era de esperar, ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales a nivel internacional.

«Este fue el primer video que escribí de los 3 que se lanzaron, y este realmente me ayudó a conceptualizar el mundo y el estado de ánimo de Midnights, como un sueño sensual de los años 70 sin dormir», expresó el pasado mes de enero Taylor Swift tras el lanzamiento del videoclip de Lavender Haze.

Vegas, you were WILD. The crowd of childhood dreams ✨ What’s there to do but play again tonight? Here’s a few pics by Ethan Miller/@GettyImages and a video my dad took! pic.twitter.com/PM59BNSBYa

— Taylor Swift (@taylorswift13) March 25, 2023