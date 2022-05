Taylor Swift recibe un doctorado Honoris Causa en Bellas Artes de la Universidad de Nueva York

La artista estadounidense Taylor Swift ha recibido esta misma semana un doctorado Honoris Causa en Bellas Artes de la Universidad de Nueva York. Un sueño cumplido para la cantante, que nunca había podido ponerse el uniforme de gala para asistir a una graduación.

Este miércoles, la artista logró hacer realidad su sueño al recibir un título honorífico de la Universidad de New York, donde además dio un discurso a todos los graduados, muy emocionada de poder estar con todos ellos en un día tan especial.

«Sé que puede ser realmente abrumador averiguar quién ser y cuándo. Quién eres ahora y cómo actuar para llegar a donde quieres ir. Tengo buenas noticias: depende totalmente de ti. También tengo algunas noticias aterradoras: depende totalmente de ti», señaló la artista en su discurso.

El título otorgado a Taylor Swift surgió como iniciativa de la Universidad de Nueva York (NYU), después de que en sus instalaciones se impartiera un curso sobre su legado musical que corrió a cargo de Brittany Spanos, periodista de la revista Rolling Stone.

«La Señorita Swift es una de las artistas más prolíficas y célebres de su generación. Es la única artista femenina en la historia en ganar el mayor honor de la industria de la música, el Premio Grammy al Álbum del Año (AOTY), tres veces. Es la única solista de este siglo que tiene tres álbumes que alcanzan el número 1 en un año» anunció la Universidad de Nueva York en un comunicado oficial.

Debido a que sus compromisos profesionales tras haberse convertido en una estrella de la música a nivel mundial, Taylor Swift no pudo continuar estudiando. Por ello, para la artista estadounidense haber recibido un título por parte de la NYU es un sueño cumplido.

«I know it can be really overwhelming figuring out who to be, and when. Who you are now and how to act in order to get where you want to go. I have some good news: it’s totally up to you. I also have some terrifying news: it’s totally up to you.» – @taylorswift13 pic.twitter.com/Y8mEwqgdZw

— New York University (@nyuniversity) May 18, 2022