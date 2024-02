Taylor Swift, protagonista por una nueva teoría sobre el tracklist de su nuevo álbum

Con cada álbum que saca Taylor Swift salen teorías nuevas sobre posibles destinatarios de sus nuevos proyectos. En la noche del pasado domingo 4 de febrero, en la edición número 66 de los Grammys, la cantante fue premiada con dos estatuillas: Mejor Álbum Pop y Álbum del Año. Este último sería el cuarto galardón de la artista en esta categoría, que la convierte en la primera persona en obtener cuatro Grammys a Álbum del Año.

Cuando ganó el premio al Mejor Álbum Pop, tuvo lugar uno de los momentos más virales de la gala: el anuncio del nuevo disco de Taylor Swift. Y es que el próximo 19 de abril llegará The Tortured Poets Department, el onceavo álbum de la estrella del pop que ya acumula 14 Grammys en su colección. Ahora, con el anuncio, los fans ya han comenzado con sus especulaciones y teorías.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

Y es que estas teorías nacen de la parte en el discurso en la que la cantante cuenta que este es un secreto que llevaba guardando durante los últimos dos años. Esto les recordó a los fans a cuando, con motivo del lanzamiento de You’re Losing Me (From The Vault), el productor de la canción, Jack Antonoff, publicó una foto de la cantante contando que la canción había sido creada hace dos años.

El lanzamiento de esta canción unos meses más tarde de la ruptura de la cantante con Joe Alwyn, su ex pareja con quien compartió más de 6 años, despertó las especulaciones de que pudiese tratar del actor. Ahora, ha anunciado la lista de canciones que conforman el disco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

Side A: Fortnight (con Post Malone), The Tortured Poets Department, My Boy Only Breaks His Favorite Toys, Down Bad.

Side B: So Long, London, But Daddy I Love Him, Fresh Out the Slammer, Florida!!! (con Florence + The Machine)

Side C: Guilty as Sin?, Who’s Afraid of Little Old Me?, I Can Fix Him (No Really I Can), loml.

Side D: I Can Do It With a Broken Heart, The Smallest Man Who Ever Lived, The Alchemy, Clara Bow.

Bonus track: The Manuscript.

Las especulaciones de los fans de Taylor Swift

La principal teoría que sostiene la posibilidad de que este álbum está dirigido al británico es que, hace dos años, Alwyn y Paul Mescal confesaron en una entrevista conjunta que su grupo de WhatsApp junto a Andrew Scott se llama «Tortured Man Club». Esta referencia ha hecho que las alarmas de los fans saltasen.

Además, ahora que conocemos el tracklist del disco, los fans han relacionado una de las canciones con otra de un álbum anterior. Se trata de So Long, London. Y es que una de las canciones de la cantante dedicadas a su ex pareja es London Boy, ya que es la ciudad de residencia del joven. Además, durante su relación, ambos vivían en la ciudad británica.

2022: Joe Alwyn y Paul Mescal confiesan tener un grupo de Whatsapp llamado The Tortured Man Club. 2024: Taylor Swift anuncia un nuevo disco lllamado the Tortured Poets Department… ¿Casualidad o coincidencia? 👀 pic.twitter.com/CcFJXvcsy1 — Sopitas (@sopitas) February 5, 2024

Ahora solo queda escuchar las canciones para poder seguir leyendo teorías acerca del nuevo proyecto de Taylor Swift, The Tortured Poets Department.