Taylor Swift sorprende con el videoclip de ‘Bejeweled’

Taylor Swift se mete en la piel de cenicienta en su último videoclip. La artista estadounidense publicó la pasada madrugada el videoclip de Bejeweled, el segundo single de su nuevo álbum de estudio, Midnights, publicado el pasado viernes.

Midnights es el décimo álbum de estudio de la artista estadounidense. Un álbum brillante e íntimo, que confirma uno de los regresos más esperados de los últimos años. Formado por 13 canciones, tras el lanzamiento del videoclip de Anti-Hero, Taylor Swift ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento del videoclip de Bejeweled

«¡El vídeo de Bejeweled ya está disponible! Dirigida por esta moza cansada y hortera. Poder hacer esto con mis mejores amigas @HAIMtheband, la más grande de las grandes @LauraDern, icono del burlesque y el glamour @DitaVonTeese, genio y dama real @patmcgrathreal y mi compañera en el caos de Midnights @jackantonoff, os quiero mucho», escribió la artista junto a varias imágenes del rodaje del videoclip.

Bejeweled video is out NOW! Directed by this tired tacky wench. Got to make this with my best friends @HAIMtheband, greatest of greats @LauraDern, icon of burlesque and glamour @DitaVonTeese, genius and actual dame @patmcgrathreal and my partner in Midnights mayhem @jackantonoff. pic.twitter.com/RO8jA3csYW

— Taylor Swift (@taylorswift13) October 25, 2022