Taylor Swift: esta universidad ofrece un curso sobre una de sus canciones más conocidas

All Too Well de Taylor Swift se estudiará en la universidad. La canción en la que a lo largo de sus diez minutos la artista estadounidense repasa una de sus relaciones pasadas, llegará a la prestigiosa Universidad de Stanford, a través de un curso de dos meses y medio de duración.

El prestigioso centro universitario de California, dentro de su escuela Italic 99 de estudios artísticos, ha anunciado la llegada del llamado All Too Well (Ten Week Version), un curso de diez semanas de duración en el que se realizará «un análisis en profundidad» de la canción de Taylor Swift.

Serán clases semanales de unos 50 minutos aproximadamente, que comenzarán en el trimestre de invierno de este mismo año. Lo impartirá una estudiante que aún está cursando la carrera, Nona Hungate, que se graduará el año que viene.

🧣 | @Stanford is offering a Taylor Swift course for its winter quarter! — ITALIC 99: All Too Well (Ten Week Version) is “an in-depth analysis of ‘All Too Well.’” The course recognizes Swift’s songwriting skills while giving the opportunity to learn how to analyze literature. pic.twitter.com/SWFO6DfDqG — Taylor Swift Museum (@theswiftmuseum) March 8, 2023

Según medios estadounidenses las clases de este curso «reconocerán las brillantes habilidades de composición de canciones de Taylor Swift mientras brinda al alumnado de la Universidad de Stanford la oportunidad de aprender a analizar la literatura».

El 12 de noviembre de 2021, la artista lanzaba la edición regrabada de Red (Taylor’s Version), con nueve canciones inéditas una década después de su lanzamiento, y la versión de 10 minutos de All Too Well. Canción tras la cual, lanzó el primer cortometraje dirigido por ella misma.

All Too Well: The Short Film estaba protagonizado por Dylan O’Brien y Sadie Sink. Ambos actores reflejaban la relación de una pareja con una gran diferencia de edad, de la que Taylor Swift habla en esta canción. Una canción en la que la artista hace un repaso a la relación que mantuvo con el actor Jake Gyllenhaal a finales del 2011, cuando ella tenía 19 años y el 28.