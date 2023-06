Taylor Swift desvela las colaboraciones y canciones inéditas de la reedición de ‘Speak Now’

Taylor Swift se prepara para la reedición de uno de los discos más importantes de su carrera. Hace unas semanas, durante su concierto en Nashville (Tenesee), la artista estadounidense aprovechó para anunciar que el próximo 7 de julio publicará su propia versión de Speak Now.

Esta nueva versión estará enmarcada en el proyecto regrabación de su discografía, después de que Taylor Swift perdiera los derechos de toda su música. De esta forma, tras el lanzamiento de Fearless y Red, ahora le llega el turno a Speak Now, el cual llegará con un total de seis canciones nuevas.

Ahora, a través de sus redes sociales, la artista estadounidense ha compartido la lista de canciones inéditas que incluirá la reedición de su disco, así como las colaboraciones que ha decidido incluir en él. Unas colaboraciones sorprendentes.

I’m VERY excited to show you the back cover of Speak Now (my version) including the vault tracks and collaborations with Hayley Williams from @paramore and @falloutboy. Since Speak Now was all about my songwriting, I decided to go to the artists who I feel influenced me most… pic.twitter.com/UJOqUNfCGp — Taylor Swift (@taylorswift13) June 5, 2023

«Estoy MUY emocionada de mostrarles la contraportada de Speak Now (mi versión), incluidas las pistas de la bóveda y las colaboraciones con Hayley Williams de @paramore y @Fall out boy», escribió la artista estadounidense a través de sus redes sociales.

Y añadió: «Dado que Speak Now era todo sobre mi composición, decidí ir a los artistas que siento que me influyeron más poderosamente como letrista en ese momento y pedirles que cantaran en el álbum. Son geniales y generosos por aceptar apoyar mi versión de Speak Now. Grabé este álbum cuando tenía 32 años (y sigo creciendo, ahora) y no puedo esperar para revelarlo todo el 7 de julio», expresa en el mensaje publicado en redes.

Por otro lado, la artista estadounidense también se prepara para la llegada de su gira, The Eras Tour a Latinoamérica. Una gira muy esperada por todos sus fans, con la que Taylor Swift saldrá de Estados Unidos, ante la esperada del anuncio de fechas por Europa, Asia y Australia.