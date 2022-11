Taylor Swift, contra Ticketmaster por su gestión en las entradas de su gira

La polémica que envuelve a Ticketmaster por las entradas de la nueva gira de Taylor Swift continúa. La compañía ha dado muchos problemas a los fans de la artista para conseguir las entradas para The Eras Tour, y la artista finalmente ha terminado estallando.

A través de su cuenta de Instagram, Taylor Swift ha compartido con sus 232 millones de seguidores un comunicado en el que muestra su descontento con la empresa Ticketmaster, por cómo han llevado su gira por Estados Unidos.

«No quiero ponerle excusas para nadie: nosotros les preguntamos varias veces si iban a ser capaces de controlar todo ese flujo de demanda y nos aseguraron que podían», comienza el comunicado publicado por la artista estadounidense.

«Es realmente sorprendente que 2,4 millones de personas ya hayan conseguido sus entradas, pero de verdad que me cabrea que muchos de ellos hayan tenido que pasar por varios problemas hasta hacerse con ellas», continúa la cantante, consciente de las quejas de sus fans ante el colapso de la web de Ticketmaster por la gran demanda de las entradas.

«No hace falta recordar que soy extremadamente protectora con mis fans. Es muy difícil para mí confiar en una entidad externa para estas relaciones de lealtad, y me parece insoportable ver cómo suceden estos errores y no poder hacer nada», finaliza el comunicado compartido por la artista.

Tras el comunicado de Taylor Swift, Live Nation Entertainment, propietaria de Ticketmaster, se ha visto obligada a salir y pedir disculpas, asegurando que había sido culpa de las cuentas falsas creadas para conseguir el mayor número posible de entradas para luego revenderlas.

‼️| Ticketmaster apologizes to @TaylorSwift13 and her fans

«especially those who had a terrible experience trying to purchase tickets» pic.twitter.com/t6ImFsouZ4

— The Swift Society (@TheSwiftSociety) November 19, 2022