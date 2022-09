Tania Medina confiesa cuántos kilos ha recuperado tras ‘Supervivientes 2022’

El pasado mes de julio los concursantes de Supervivientes 2022 pusieron fin a sus meses de travesía por las playas de Honduras. Un reto donde Tania Medina fue expulsada hacia la mitad del concurso. Mientras su pareja, Alejandro Nieto, continuaba luchando por su permanencia en el reality, la modelo canaria regresó a España con el objetivo de cuidarse para no caer en el efecto rebote.

Y es que, la escasez de comida y las penurias vividas en la isla provocan en los participantes una perdida considerable de peso y de masa muscular, algo que han padecido los concursantes a lo largo de la historia del concurso. De hecho, hasta su propio novio ha confesado en redes sociales que ha sido víctima de ello y ha recuperado más del peso perdido.

Tania Medina se ha sincerado sobre los problemas de salud que está sufriendo, por los que ha tenido que acudir de urgencia al médico 😮 https://t.co/8FptO4Kv8k — mtmad (@mtmad) September 2, 2022

Sin embargo, Tania Medina no puede decir lo mismo. La modelo ha recuperado los kilos perdidos en Supervivientes, pero, en su caso, le han sentado de maravilla. “He recuperado los ocho kilos que perdí durante esos meses. Muy poco a poco desde que salí, pero este es mi peso normal, antes no estaba sana, me faltaba comida”, comentó en su canal de Mtmad.

Ahora, la joven se siente mucho más saludable que antes, y es que, su aumento de peso se ha producido poco a poco, no repentinamente como suele ocurrir. Por ello, la canaria quiso aprovechar para comentar cómo se está cuidando ahora y cuál es la dieta que está siguiendo gracias a su nutricionista.

“Tengo el síndrome del intestino irritable y la lactosa me sienta mal y yo misma me la fui quitando”, señaló. Asimismo, la exsuperviviente comentó que está haciendo ayuno intermitente de doce horas por consejo de su equipo médico y que ha quitado de su alimentación el chocolate.