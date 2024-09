Susana Saborido confiesa en ‘El Hormiguero’ sus celos durante la grabación de ‘Emparejados’

El Hormiguero ha cerrado una semana de enorme éxito con la visita de Joaquín Sánchez y Susana Saborido, que se han convertido en una de las parejas más sólidas del mundo de los famosos en nuestro país. El ex futbolista del Real Betis ha reconducido su carrera entre el mundo de la televisión y de la gestión en el equipo de sus amores. Tras triunfar con Joaquín. El novato y La última y nos vamos, Antena 3 ha vuelto a confiar en él para otro formato como es Emparejados, un espacio en el que comparte las labores de presentación junto a su mujer, algo que ha provocado algún que otro problema en la pareja. Durante su paso por El Hormiguero, la sevillana explicó el momento de celos que vivió durante la grabación de la entrevista con María José Campanario y Jesulín de Ubrique.

Durante toda la noche demostraron a Pablo Motos y a sus espectadores que siguen manteniendo la chispa de su relación, aunque siempre hay momento para tener algunos momentos en los que discutir, algo en lo que Susana reconoce ser una experta: «Yo podría estar discutiendo años». Uno de los momentos que se vivieron durante la grabación de este nuevo programa ha provocado los celos de la andaluza, que no ha dudado en dejar claro que no le ha gustado nada un gesto de su marido con una de las asistentes del público. Pese a que se trataba de una de las pruebas del programa, el ex futbolista eligió muy bien a la persona a la que se acercó, algo que no gustó nada a su pareja y así lo ha contado ante las cámaras.

Tal y como han explicado en la entrevista, una de las pruebas más complicadas fue la Pirámide Picante, donde debían probar algunos platos llenos de picante en caso de negarse a responder a alguna de las preguntas comprometidas que se hacían. Mientras todos sufrían, una de las asistentes gritó en mitad de la grabación que no creía que fuese para tanto, por lo que Joaquín decidió levantarse y darle a probar una de las aceitunas picantes con las que estaban incluso llorando.

«La más guapa del público. Dice ‘Yo no creo que pique tanto’. Y ahí se fue él», ha dicho Saborido visiblemente molesta al recordar este momento. «Fue casualidad. Eso no fue así», se ha defendido el ex futbolista ante las acusaciones de haber ido corriendo a ella al comprobar que era una chica muy atractiva. Para que no hubiese dudas, Motos ha podido enseñar las imágenes de ese momento, donde Susana ha destacado que le entraron celos al ver la escena. «Mira, mira, ahí estoy yo como una leona», ha señalado al verse ir rápido a la grada para estar atenta a lo que ocurría.

Salen a la luz los celos de Joaquín

Pero los momentos de celos no son solo cosa de ella, ya que su marido también ha protagonizado algunos así, algo que ha querido sacar a la luz durante la entrevista. Susana Saborido ha recordado que en una de las noches que salió con sus amigas a tomarse «dos copas o dos copas y media», dejó el móvil olvidado en el bolso mientras su marido llamaba en varias ocasiones para saber dónde estaba a altas horas de la noche. Sus amigas, mientras, veían como el teléfono sonaba y ella dejaba claro que no pensaba contestar.

Él se ha defendido dejando claro que no era para tanto y que solo era preocupación por saber cómo iba a volver a casa, por eso recordaron que al regresar le pararon en un control de alcoholemia. «Encima le sale todo bien», ha lamentado ella al tener que reconocer que su pareja tenía razón en aquel momento.