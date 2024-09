La noche del jueves promete volver a ser una de las más competidas de la temporada televisiva con el estreno de Gran Hermano con una nueva edición de anónimos. El programa de Telecinco promete ser uno de los rivales a batir y debería no tener rival en audiencias, pero Antena 3 no se dará por vencida y ha preparado un plato fuerte para esta noche con el estreno de un nuevo programa en el que María José Campanario y Jesulín de Ubrique serán los absolutos protagonistas. Se trata de una de las pocas veces que la pareja aparecen juntos en un plató de televisión para hablar de su matrimonio.

Será en el programa Emparejados, la nueva apuesta de la cadena de San Sebastián de los Reyes con el ex futbolista Joaquín y su mujer Susana Saborido como presentadores. Concederán una entrevista en la que hablarán de su vida personal como pareja, como padres y en cómo les afecta la fama en el día a día. Aunque seguramente no las mencionen directamente, Belén Esteban y su hija Andrea Janeiro seguro que serán protagonistas indirectas de alguno de los momentos de la noche, ya que la relación entre el ex torero y su hija mayor es prácticamente inexistente, tal y como denuncia siempre la colaboradora de Ni que fuéramos shhh.

Pero la noche no será fácil para ellos, ya que también tendrán que participar en varias pruebas y secciones en las que serán protagonistas. Una de las más esperadas será La pirámide picante, en la que tendrán que reponder a las preguntas, seguro que comprometidas de los presentadores, y el castigo por negarse a responder a alguna será probar un plato con comida picante. Joaquín y Susana también participarán, por lo que también tendrán que responder a las preguntas si no quieren pasar un mal rato con el picante.

Otra de las secciones de este programa será la conducida por Almudena Cid, donde el público participará en un concurso de adivinanzas. Joaquín y Susana serán los capitanes de una, mientras que Jesulín y María José lo harán con la otra. El dinero que se consiga con este concurso se repartirá entre los miembros del público de la grada ganadora.

Emparejados tendrá una última prueba en la que Lorena Castell convertirá el plató en un enorme dating show para encontrar pareja a una voluntaria que tendrá que elegir entre los candidatos de una grada especial llena de solteros. Jesulín de Ubrique, María José Campanario y Susana Saborido serán los padrinos de tres candidatos que optarán a conseguir una cita con la soltera. Además, podrán conseguir ganar dinero y un viaje juntos si consiguen pasar las pruebas a las que les someterán.

Emparejados será la alternativa a Gran Hermano en el día de su estreno y por eso Antena 3 ha preparado una estrategia para que los espectadores no cambien de canal. A las 21:45 h. dará comienzo una nueva edición de El Hormiguero, que contará con Joaquín y su mujer como entrevistados, para después aprovechar el enorme tirón de Pablo Motos y los suyos para estrenar este nuevo programa que comenzará a las 22:45 h.