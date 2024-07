‘Supervivientes All Stars’: Tony Spina encuentra una nota que Marta Peñate le dejó antes de irse

Supervivientes All Stars aterrizó en el prime time de Telecinco como una de las apuestas más esperadas de la temporada. El popular show televisivo de supervivencia ha regresado de la mano de una edición donde solamente hay cabida para las grandes leyendas del formato.

Un proyecto que ha sido recibido con los brazos abiertos por parte de la audiencia, y las cifras lo reflejan a la perfección. De hecho, celebridades como Marta Peñate, quien quedó segunda en la edición de 2022, se han convertido en uno de los fichajes del año.

Debido a que la concursante canaria se encuentra en Honduras, su novio, Tony Spina, es el encargado de defenderla a capa y espada en el plató del programa. Una defensa donde el influencer no duda en alzar su voz cada vez que alguien, especialmente Sofía Suescun, arremete cruelmente contra su chica.

Pero, recientemente, Spina ha sido noticia por una inesperada publicación que realizó en sus redes sociales. A través de la plataforma de Instagram, el joven de 35 años explicó que se encontró una emotiva nota de Peñate en su libreta personal. Un tierno mensaje que le ha hecho extrañarla aún más y que no ha dudado en compartir con sus seguidores.

«En nada volvemos a estar juntos. Te amo. Espero que no estés hasta arriba de cosas… Come un poco, no te quiero ver flaco cuando vuelva. Bimbo y Bimba gorditos», le escribió la canaria.

Unas palabras con las que le recordó el gran amor que siente por él y donde le recuerda que no se deje agobiar por el estrés y que se cuide. «Las notitas que me ha dejado mi amor en mi libreta. ¿La puedo amar más?», escribió el italiano junto a la imagen de la nota de Marta.

Marta Peñate estalla ante un comentario de Sofía Suescun en Supervivientes All Stars

La estancia de Peñate en Honduras no está siendo nada tranquila. Tal y como se ha podido ver, ha roto por completo la amistad que la unía a Sofía Suescun debido a varios desplantes por parte de la de Pamplona. Una crítica situación que provoca constantes discusiones en la isla.

De hecho, recientemente, Marta Peñate ha estallado al ser testigo de como Suescun se burlaba de ella por tener dificultades a la hora de quedarse embarazada. Pero, ¿cuál fue el comentario que ha desatado la polémica?

«No me extraña que estés como estás. Piensa un poquito. Yo estoy plena, tú no sé», le dijo sin miramientos. Unas palabras que enfurecieron a la novia de Tony Spina. «¿Lo dices por lo del embarazo? Qué sucia eres», le respondió muy dolida la canaria. «Viva el baby boom», sentenció Sofía Suescun. Sin duda, un dardo envenenado de la novia de Kiko Jiménez que tampoco le ha hecho gracia a Tony Spina.