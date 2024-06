‘Supervivientes 2024’ recibe duras críticas por el reto que propusieron a Marieta: «Se están pasando»

El pasado martes pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes: Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. Entre otras tantas cuestiones, conocimos el nombre del primer salvado de la semana, mientras que Aurah Ruiz se sinceró como nunca en el puente de las emociones de Supervivientes 2024.

Pero no todo quedó ahí, ya que fue uno de los programas más completos que se recuerdan de esta edición. ¿El motivo? También fuimos testigos de la esperadísima ‘Mesa de las tentaciones’, en la que los concursantes de Supervivientes 2024 debían aceptar diversos retos a cambio de suculentas recompensas.

Una de las protagonistas de la noche, inevitablemente, fue Marieta. La ex participante de La isla de las tentaciones 7 acabó aceptando cortarse 60 centímetros de los 85 de su pelo, y lo hizo a cambio de «una recompensa muy especial». La joven repetía una y otra vez, entre lágrimas, que lo único que quería era comida: «Estamos pasando mucha hambre».

Por si fuera poco, y como no podía ser de otra manera ya que es algo esencial para ella, Marieta no podía dejar de mostrarse realmente preocupada por su pelo: «No me he cortado el pelo en 24 años», reconoció, sin dejar de llorar. Poco después, la organización de Supervivientes 2024 le dio una pista sobre esa «gran recompensa» que prometían.

La joven no tardó en darse cuenta de que se trataba de su madre, de poder abrazarla como tantísimas veces había anhelado. Así pues, para poder estar junto a ella y por un perrito caliente XL, Marieta accedió a cortarse 60 centímetros del pelo. Se trataba de mucho más de lo pactado en un primer momento, que eran solamente 40 centímetros.

Marieta acepta cortarse SESENTA centímetros de pelo por reencontrarse con su madre 😱 🏝️ #TierraDeNadie13

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/2AXHOWUdg1 — Supervivientes (@Supervivientes) June 4, 2024

Lo ocurrido no gustó en absoluto a los espectadores de Supervivientes 2024. A través de la red social X (antes Twitter), no tardaron en dar su opinión ante lo que consideraban que fue una situación de lo más injusta. Entre otras cuestiones, porque el resto de compañeros de Marieta pudieron ver a sus familiares superando retos muy sencillos.

Como fue el caso de Ángel Cristo Jr cuando se reencontró con su novia Ana Herminia, ya que Laura Madrueño incluso le chivó algunas preguntas. No podemos dejar de mencionar que, la misma noche del pasado martes, Rubén Torres superó un par de obstáculos para poder ver un vídeo de su perro y abrazar a su hermano. ¡Por lo tanto, los posicionamientos a favor y en contra de la decisión de la organización del reality no tardaron en llegar!

Me parece una VERGÜENZA lo que están haciendo con MARIETA. Le ofrecen cortarse la barbaridad de 60 CENTÍMETROS, cuando la recompensa es ver a su madre. Recompensa que han tenido todos los concursantes. Que INJUSTO todo #TierraDeNadie13 pic.twitter.com/muHdNnxepU — COMENTO TV 📺✈️ (@comentemostele) June 4, 2024

No me gusta Marieta, espero que sea la próxima expulsada,pero lo que hicieron ayer con ella me pareció brutal.

20 cm hubiese sido suficiente por la comida, ver a su madre era un derecho como todos los demás — Maryfer (@MMAelur) June 5, 2024

Se están pasando muchísimo con Marieta

De tener el pelo por debajo del culo quieren que se lo deje por debajo de la oreja?#TierraDeNadie13 — 𝕺𝖑𝖎𝖛𝖎𝖆 💫 (@oliviaconrod) June 4, 2024