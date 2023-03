‘Supervivientes 2023’: ¿Quién es el primer expulsado definitivo de la edición?

Telecinco regresó este domingo con una nueva entrega de Supervivientes 2023 Conexión Honduras. Con una gala conducida por Ion Aramendi desde plató y por Laura Madrueño desde Honduras, se conoció el nombre del primer expulsado definitivo de la edición actual del reality.

El pasado jueves, Sergio Garrido se convirtió en el nuevo expulsado del concurso. De esta forma, el paparazi fue desterrado a la Playa de los Olvidados junto a sus dos compañeros expulsados anteriormente, Jaime Nava y Artùr Dainese.

Tras unos días de convivencia en la Playa de los Olvidados, finalmente este domingo se conoció la decisión de los espectadores, que con sus votos, decidieron el nombre del primer expulsado definitivo de Supervivientes 2023.

Los espectadores de Supervivientes 2023 decidieron con sus votos que Sergio Garrido se convirtiera en el primer expulsado definitivo de la edición. No obstante, el concursante se tomó con cierto alivio su expulsión, al considerar que el programa “se me ha hecho un pelín grande”.

Sergio Garrido se emocionó al saber que la audiencia había decidido que fuera el primer expulsado de Supervivientes 2023. Sin embargo, también se mostró liberado de poner punto y final a esta aventura debido a que “no pensaba que iba a ser tan dura”.

«Me he reído, he llorado, he conocido gente maravillosa, estos dos se merecen estar aquí. Me voy con la cabeza muy alta y tengo muchas ganas de ver a mi familia», señaló entre lágrimas, asegurando que se lleva a España amigos, aunque le ha dado mucha pena no poder conocerles del todo a todos