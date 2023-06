‘Supervivientes 2023’: ¿Quiénes son los finalistas de la edición y quiénes siguen nominados?

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de Supervivientes 2023. Ante el inminente final de la edición actual, los concursantes se enfrentaban a una expulsión definitiva, pues el expulsado se quedaría a las puertas de la final y los salvados se convertirían en finalistas.

No obstante, al comienzo de la gala, Carlos Sobera comunicó a los espectadores que en esta ocasión la mecánica del concurso sería diferente. De esta forma, los cinco concursantes regresarán juntos a España, convivirán en una casa aislada y será en el próximo programa cuando se conozca el nombre del nuevo expulsado.

«Supervivientes, esta noche no habrá expulsión. Eso quiere decir que los cinco viajaréis juntos a Madrid». Eran las palabras de Carlos Sobera que hacían estallar a los concursantes de felicidad. Llorando de la emoción, los concursantes no se podían creer que no hubiera expulsión.

¡Ha llegado el momento! Los supervivientes acaban de recibir una noticia muy importante 🔥 🏝 #SVGala16

«Si recordáis, os habíamos dicho que os íbamos a comunicar algo muy importante. Ha llegado el momento de hacerlo. ¿Estáis preparados? ¿Listos? Ahí voy. Supervivientes, esta noche es la última gala de ‘Supervivientes’ en Honduras. Esta noche cerramos la Palapa», les decía el presentador.

«Los cinco habéis sido unos concursantes excepcionales, habéis batido todos los récords de permanencia en la isla en la historia del programa. Más de 100 días bajo el sol y las estrellas, en condiciones de vida durísimas, ganándoos con mucho esfuerzo vuestro alimento diario», explicaba.

«El programa quería premiar vuestra entrega y valentía haciendo que los cinco lleguéis a España juntos. Os lo merecéis», añadía Carlos Sobera a los concursantes, que no podían ocultar su emoción. De esta forma, regresarán juntos y será en el próximo programa cuando se conozca el nombre del expulsado.

Por otro lado, tras la salvación de Bosco este jueves ya se conoce el nombre de los primeros finalistas. El concursante se une a Jonan y a Asraf como los tres primeros finalistas de Supervivientes 2023, mientras que Adara y Artùr seguirán en la cuerda floja, y uno de ellos será expulsado a las puertas de la final.