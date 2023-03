‘Supervivientes 2023’ da un nuevo toque de atención a Bosco tras incumplir las normas

Bosco se ha postulado como uno de los concursantes más queridos por los espectadores de Supervivientes 2023. Alejado de las polémicas, el chico se ha dedicado a destacar en el programa por vivir la experiencia al máximo y se diría que casi de manera extrema.

Antes incluso de pisar tierra firme en Honduras ya se había ganado un castigo disciplinario por parte del equipo del concurso. El sobrino de Pocholo realizó un salto en el aire hacia atrás al lanzarse del helicóptero que estaba prohibido por el riesgo que entrañaba. Después de dicho salto se había mantenido tranquilo sin saltarse ninguna norma, pero el pasado martes lo volvió a hacer.

El salto que ha pegado Bosco para conseguir llegar para poner la bandera. Lo arriesgado que está siendo Bosco en este concurso,primero hace un mortal en su salto del helicóptero y ahora este salto. El gran descubrimiento de la edición #TierraDeNadie4 pic.twitter.com/jISmgKhvGm — Marcos🇪🇸 (@ProgramasTV__) March 28, 2023

Durante el desarrollo de una de las pruebas de recompensa, realizó otro peligroso salto que le podría haber provocado lesiones. La intención de Bosco era llegar más rápido a la meta y no se pensó dos veces en saltar la distancia que le separaba de ella. El único problema es que dicha meta era una plataforma con un borde cortante y el participante chocó de lleno con ella al no poder alcanzarla correctamente. La prueba consistía en que por parejas los concursantes debían construir un puente con tablones de madera que los llevara desde el punto inicial hasta la base.

Al ver la temeraria acción, los dos presentadores entraron en pánico. “¡Dios mío! ¿Qué ha hecho?”, exclamaba Carlos Sobera desde plató. Laura Madrueño, que se encontraba observando la prueba, directamente optó por llamarle la atención. “Te dijimos desde el principio que tuvieras mucho cuidado y vuelves a pegar un salto. Te podrías haber hecho una lesión muy grave ahora mismo. Hay que tener mucho cuidado porque tenéis que continuar en el concurso. Imagínate que se te hubiera quedado en la entrepierna el cable. Hubiéramos tenido un verdadero drama, y no estoy de broma”, le señaló a Bosco visiblemente enfadada.

“Cuando le he visto me he quedado sin habla ni respiración”, ha añadido a continuación dirigiéndose esta vez al público de Supervivientes 2023 y al presentador vasco. Por su parte, Sobera decidió bromear con el asunto para rebajar la tensión. “No podrá sentarse en un mes pensando en el dolor”, aseguró entre risas. Sin embargo, el superviviente mantuvo en todo momento una sonrisa en el rostro y aseguró que se encontraba bien.