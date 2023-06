A lo largo de estos meses en Honduras, Artùr Dainese y Adara Molinero han protagonizado varios momentos de complicidad que han sido de lo más comentados tanto en la isla por parte de sus compañeros, como en el plató de Supervivientes 2023.

Sin embargo, todo parece indicar que entre ellos no habría nada más allá de una amistad, teniendo en cuenta el comentario que realizó Artùr en una conversación con Oriana Marzoli, cuando el concursante creía que las cámaras de Supervivientes 2023 no les grababan.

El concursante se sinceró con la joven, que viajó hasta Honduras como fantasma del pasado. De esta forma, dejó claro que entre su compañera y él no ha habido nada más que amistad, a pesar de que muchas personas hayan visto la posibilidad de que surgiera un romance entre ellos.

Los supervivientes reciben las sorpresas de sus familias: del llanto incontrolado de Adara con las palabras de su hermano a la emoción de Asraf #ConexiónHonduras16 https://t.co/NKw8adfTHo — Supervivientes (@Supervivientes) June 19, 2023

«Aprovecho y digo una cosa, no todo el rato tenías la cámara encima y él dijo delante de Adara y de mí que tampoco es que le gustase Adara, que él nunca lo ha intentado con ella”, señaló Oriana Marzoli. Una conversación en la que ella sí que estuvo presente.

Unas palabras de Artùr Dainese que a Oriana Marzoli le sorprendieron, debido a que delante de las cámaras sí que dice que Adara Molinero le gusta y se muestra muy cómplice con ella.

«Adara le dijo que si le estaba vacilando y se empezó a reír en plan: ‘por qué dices delante de Oriana que no has intentado nada conmigo y es porque estás aquí en este contexto y luego delante de nosotros en las preguntas y delante de las cámaras si dice que le gusta. No entiendo por qué esa confusión», dijo Oriana Marzoli.