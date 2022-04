Telecinco emitió este jueves una nueva gala de ‘Supervivientes 2022’. Tras una primera semana de convivencia en la isla, los concursantes se enfrentaron de nuevo a las nominaciones, después de que la audiencia salvase a Ainhoa Cantalapiedra y Rubén se convirtiera en el primer expulsado de la edición.

Antes de las nominaciones, los concursantes de ‘Supervivientes 2022’ lucharon por la inmunidad en una complicada prueba de líder, en la que Ignacio y Yulen salieron vencedores. De esta forma, se convirtieron en los líderes de la semana de cada equipo. Tras la prueba de líder, los dos grupos volvieron a enfrentarse a las nominaciones, y como era de esperar, estas volvieron a traer cola.

Unas nominaciones en las que Ainhoa Cantalapiedra, Charo Vega, Juan Muñoz y Kiko Matamoros fueron lo más votados por sus compañeros, convirtiéndose en los nominados de la semana. De esta forma, los cuatro concursantes se encuentran expuestos a la decisión de los espectadores, que se conocerá el próximo jueves.

Por una parte, en la nominación por grupos, Charo Vega y Juan Muñoz fueron los más votados por sus compañeros y los dos primeros nominados. Acto seguido, los líderes tuvieron que llevar a cabo una nominación directa de otros dos concursantes.

Ignacio expresó que «nomino a Ainhoa, no me cae mal, ya hemos hablado, pero si es por afinidad, es a la que tengo que nominar», señaló. Por otro lado, Yulen nominó a Kiko Matamoros: «Voy a nominar a Kiko porque pienso que lo está pasando mal, está sufriendo y creo que no le apetece estar aquí como a los demás», dijo el concursante.