‘Supervivientes 2022’: Desy no duda en desenmascarar a Anabel Pantoja y Yulen

La nueva edición de Supervivientes 2022 está dando mucho de qué hablar entre los principales medios de Mediaset, y no es para menos. Entre otros temas, uno de los más abordados es el relacionado con la supuesta historia de amor que ha surgido en Honduras entre una de las parejas más inesperadas del programa, Anabel Pantoja y Yulen.

Con el paso de los días en la isla, ambos concursantes han ido teniendo un acercamiento aún mayor, entablando una relación muy cercana. De hecho, tanto Anabel como Yulen han señalado que no quieren dejarse llevar dentro del programa, especialmente por respeto a sus familiares que están fuera, o marido en el caso de la sobrina de Isabel Pantoja.

Sin embargo, recientemente el público ha sido testigo de cómo los supervivientes han tenido su primer encuentro íntimo. En una semana crucial para el deportista, que se encuentra nominado, ambos han hecho caso omiso a las cámaras y se han dejado llevar por la pasión del momento. Eso sí, según ha revelado en primicia Desy, quien ha sido expulsada y ya se encuentra en España, no todo es tal cual lo habían contado.

«En la convivencia pasaron muchas cosas», confesó Desy durante la entrevista con Ion Aramendi. Y es que, el presentador al ver las caras y los gestos que ponía la concursante al ver las imágenes de Anabel y Yulen, se dio cuenta de que en esta situación había algo que no había sido revelado. «¿Qué no va a pasar entre ellos dos? Si hay atracción, si ella no ha dejado nada esperando ni nada abierto. Poco han hecho para lo que podrían haber hecho», señaló.

Sin ninguna mala intención y, más bien, por la presión del momento, Desy confesó una información que al parecer era un secreto a voces en la isla. Declaraciones donde explicó que Anabel y Yulen ya se habían besado durante los días de preconvivencia, antes de que comenzara Supervivientes 2022. Palabras con las que dejaba claro que la historia entre ellos no surgió durante reality como han dado a entender.