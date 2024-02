‘Super Bowl 2024’: este es el dineral que cobra Usher por su actuación

Ha llegado el momento de volver a presenciar uno de los eventos más esperados del año. La Super Bowl 2024 dará el pistoletazo de salida el próximo domingo 11 de febrero y, como ya es habitual, lo hará junto a su estrella del medio tiempo: Usher.

El pasado 2023, Rihanna conquistó a todos con su regreso a los escenarios y lo hizo con una puesta en escena absolutamente espectacular. Anunciando de forma simultánea el embarazo de su segundo hijo, la artista de Barbados dejó el listón muy alto con su presentación en el evento deportivo.

Usher talks about being selected to headline the Super Bowl 🏈 @AppleMusic pic.twitter.com/15nOUdkH3j

Desde entonces, han sido muchos los nombres de artistas que se postulaban como próximos candidatos. Harry Styles, Miley Cyrus, Bad Bunny e, incluso, Taylor Swift encabezaron las principales apuestas del público para este 2024. Sin embargo, los fans de Super Bowl 2024 fueron víctimas de un enorme plot twist.

Usher fue presentado como el candidato a conquistar a todos con su puesta en escena del medio tiempo. Una elección que causó bastante controversia en su momento, pero que también despertó la curiosidad de muchas personas. Por ello, y a tan solo unos días de la celebración del partido, no es de extrañar que el artista de 45 años acapare los titulares de los principales medios de comunicación.

Como es habitual los días previos al show, son muchos los que se preguntan si el protagonista contará con algún artista invitado o si se inspirará en alguien para su actuación. Cuestiones que no se resolverán hasta que Usher actúe frente al estadio. Pero, lo que si tiene respuesta es la cantidad que se embolsará el cantante por su trabajo.

¿Cuánto dinero cobra Usher por su actuación?

Aunque parezca mentira, no lo es. La NFL no paga ni un solo dólar a los artistas que actúan en la Super Bowl, por lo que Usher realizará su actuación de 13 minutos sin ningún tipo de compensación económica por parte de los organizadores del evento deportivo.

Cabe señalar que la NFL solo se encarga de los gastos y los costes de producción de las presentaciones que se llevarán a cabo. Pero, el artista no saldrán con las manos vacías. Pues, la Super Bowl concentra a más de 100 millones de espectadores cada año, por lo que es la oportunidad perfecta para promocionarse a ellos mismos y a sus canciones.

COMING HOME | OUT NOW 🍑

To my Day 1s…I love y’all…I know it’s been a long time coming. I hope U love it as much as I do. #COMINGHOME go get it!!! https://t.co/JjPVHIyiO7 pic.twitter.com/pl9kItsOHr

— Usher Raymond IV (@Usher) February 9, 2024