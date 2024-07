‘Sueños de libertad’, capítulo 98: Jaime habla con Fina para darse otra oportunidad con Marta

No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente historia. ¡Es verdaderamente espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 97 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo, tras el fortísimo enfrentamiento con Mercedes, Jesús niega lo ocurrido. Además, no duda en aprovechar la ocasión para estrechar lazos con Damián tras enterarse de que trató de chantajear a Begoña.

¿Te has perdido el último capítulo de #SueñosDeLibertad? 😫 ¡No te preocupes! Ya está disponible para que lo veas a tu ritmo, ¡o vuelvas a verlo! 🤩 Haz click aquí ▶ https://t.co/jtWC3R7Ems ◀ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) July 10, 2024

Gema descubre que le faltan las llaves de la casa de la familia De la Reina. Por lo tanto, no tarda en llegar a una conclusión, y es que Ernesto se las ha robado. Tasio confiesa a Carmen que el sobre del dinero pertenece a Damián, mientras que Claudia confiesa a Mateo todos los detalles de las corruptelas de don Agustín.

Una situación que ha provocado que el joven acabe enfrentándose a él como nunca antes. Por si fuera poco, observamos cómo Damián ha tomado la decisión de hacer partícipe a Digna de un gran secreto. Todo ello mientras Luis se muestra profundamente dispuesto a volver con Luz pero ella se siente en la obligación de cuidar a Jaime.

🗣 “Tienes que ganarte a tu suegra”: Damián aconseja a Jesús en #SueñosDeLibertad cómo volver a acercarse a Begoña. Revive el momento: https://t.co/cHXAViMWHn ◀️ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) July 10, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 98 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Jesús no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para poner en marcha su plan contra Mercedes. Esto hace que ésta acabe perdiéndose.

Dadas las circunstancias, Gema no duda en amenazar a Ernesto. Le hace saber que si él habla con Joaquín, a ella no le va a temblar el pulso a la hora de denunciarle ante la policía. Luis no tarda en malinterpretar la situación al saber que Jaime y Luz han pasado la noche juntos. ¡Es algo que no puede evitar!

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Carmen se siente profundamente desesperada ante lo que Tasio está ocultando. A pesar de todo, él continúa sigue sin confesar la verdad. ¡Se siente incapaz de dar ese paso al ser consciente de las consecuencias! Jaime habla con Fina para que se dé una nueva oportunidad con Marta. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.