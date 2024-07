‘Sueños de libertad’, capítulo 97: Damián decide contar un importante secreto a Digna

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 96 de Sueños de libertad. Así pues, observamos cómo Jesús ha empezado, poco a poco, a impacientarse por la presencia de Mercedes en su casa. Isidro, por su parte, ha hecho una firme petición a Damián. ¿En qué consiste, exactamente? En que se sincere, de una vez por todas, con Digna.

Jesús está muy cerca de deshacerse de Mercedes. 😳 #SueñosDeLibertad Vuelve a verlo perder los papeles en: https://t.co/0uKGVYCzu3 ◀️ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) July 9, 2024

Por si fuera poco, observamos cómo María está fingiendo que tiene gripe para no acostarse con su marido, mientras que Ernesto ha confirmado cuál es su verdadero propósito, que no es otro que robar la mansión de la familia De la Reina junto a Gema. Es consciente de que no va a ser algo sencillo, pero no va a parar hasta lograrlo.

Lejos de que todo quede ahí, Carmen ha empezado a creer que Tasio se ha metido en un gran lío tras haber encontrado el dinero que entregó a Damián. En cuanto a Luz y a Jaime, somos testigos de cómo cada vez están más a gusto juntos, mientras que Claudia trata de convencer a Mateo de que debe quedarse en la colonia.

Avance del próximo capítulo de #SueñosDeLibertad: Gema descubre el robo de Ernesto, ¿qué hará al respecto? 😯 Mira lo que va a pasar:

https://t.co/AbmWPmmdaI ◀️ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) July 9, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 97 de Sueños de libertad. Así pues, vemos cómo Jesús, tras el fortísimo enfrentamiento con Mercedes, niega lo ocurrido. Por si fuera poco, no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión para estrechar lazos con Damián tras enterarse de que éste optó por chantajear a Begoña.

Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Gema descubrirá que le faltan las llaves de la casa de la familia De la Reina. Es más, estará convencida de que Ernesto las ha robado. Tasio contará a Carmen, que está visiblemente agobiada, que el sobre con el dinero pertenece, en realidad, a Damián.

Claudia confiesa a Mateo todos y cada uno de los detalles de las corruptelas de don Agustín, lo que provoca que el joven acabe enfrentándose a él. Además, vemos cómo Damián ha tomado la firme decisión de hacer partícipe a Digna de un importantísimo secreto. Luis se muestra dispuesto a volver con Luz pero ella, en cambio, se ve obligada a cuidar a Jaime tras sufrir un gravísimo dolor de cabeza. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.