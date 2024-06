‘Sueños de libertad’, capítulo 72: Gema protagoniza una fuerte discusión con Digna

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 71 de Sueños de libertad. Así pues, somos testigos de cómo Damián y Jesús trazan un nuevo plan para que el cadáver de Valentín no sea descubierto. Es más que evidente que deben hacerlo a la mayor brevedad posible, antes de que la cosa se complique aún más.

¡Se avecina tormenta! María descubre los dibujos que su marido ha hecho de Begoña en #SueñosDeLibertad 💥 ¿Qué va a hacer ahora? 😮 https://t.co/iqdG6xhRKm ⬅ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) June 4, 2024

María, dolida por las palabras de Gema se ve obligada a tomar la firme decisión de buscar las pruebas del engaño de Andrés. En cuanto a Jaime, vemos cómo no ha tardado mucho en darse cuenta de que cometió un gran error con la medicación de Gaspar. No tarda en alarmarse, al ser consciente de las consecuencias.

Claudia, alentada por Fina, ha tomado una contundente decisión respecto a la proposición de Mateo. Todo ello mientras, tras su conversación en la galería, Andrés ha vuelto a tener esperanzas con Begoña. Ésta no puede evitar sentirse tremendamente culpable por haber sospechado, en varias ocasiones, de Jesús.

Damián y Jesús desentierran el cadáver de Valentín: «Solo te pido que a partir de esto, cambies radicalmente». 🤫 ¿Le hará caso en #SueñosDeLibertad? https://t.co/k0Ti3RLntM ⬅ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) June 4, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 72 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, veremos cómo Jesús se mostrará profundamente conciliador con Begoña y querrá seguir adelante con ella. María, tras encontrar los dibujos de Begoña, confrontará a Andrés. Pero su respuesta no termina de convencerle.

Cada vez más frustrada con su matrimonio, Gema acaba teniendo una fortísima discusión con Digna. Jaime, por su parte, no tarda en anular la cita que tenía con el neurólogo puesto que se encuentra bastante mejor. A pesar de todo, las consecuencias no tardan en llegar. ¡Y de qué manera!

Don Agustín trata por todos los medios de convencer a Claudia de que no se case con Mateo, pero no logra su objetivo. Ni de lejos. Todo ello mientras Isidro ha descubierto nada más y nada menos que un anillo de Valentín en el maletero del coche de Damián. Las dudas comienzan a apoderarse de él. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.