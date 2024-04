‘Sueños de libertad’, capítulo 32: Damián desvela un terrible secreto

No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 31 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Luis no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para pedir formar parte del grupo directivo de la empresa. Una situación que acaba provocando una profunda crisis en la familia De la Reina.

Jesús da un ultimátum y revela el secreto familiar mejor guardado: «Valentín estaba loco por Clotilde y la mató». 😳💥#SueñosDeLibertad https://t.co/JIWORZPYor ⏪ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) April 8, 2024

Tras la intensa conversación que tuvo con Don Agustín, Mateo decide hacer una donación al hospital. Aun así, a pesar de los esfuerzos, hay algo que no le termina de encajar. María trata por todos los medios de acercarse a Begoña pero ésta no tarda en acusarla de meterse en asuntos que no son de su incumbencia.

En cuanto a Carmen, vemos cómo no tiene ni idea de qué hacer tras la sorprendente e inesperada propuesta que le ha hecho Lorenzo sobre la película. Además, somos testigos de cómo Begoña ha acabado encontrándose, car a acara, con Eugenia. Damián no se ha tomado para nada bien el sorprendente acercamiento que han experimentado Isidro y Digna.

El estado de salud de Isidro empeora por culpa de Damián… ¡Le ha mandado más tareas por celos! 😩💥#SueñosDeLibertad https://t.co/gy9a8aLySB ⏪ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) April 8, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 32 de Sueños de libertad. Así pues, sabemos cómo Jesús se niega en rotundo a aceptar a Luis en la dirección de la empresa. Se trata de una situación tan tensa y dolorosa que obliga a Damián a confesar, de una vez por todas, un terrible secreto.

Fina, por su parte, da el paso de contentar a su padre ahora que es consciente de que está gravemente enfermo. El mayor sueño del chófer, por su parte, es ver a su hija profundamente enamorada de un buen hombre. Mateo no duda en aprovechar para comenzar a investigar a Don Agustín, mientras que Jesús continúa indagando sobre Begoña con ayuda de Joaquín.

Carmen se muestra profundamente decidida a aceptar su papel en la película, pero acaba enterándose de que debe pasar un casting para poder lograr su objetivo. Todo ello mientras Gema da el paso de recomendar a Joaquín que se acerque mucho más a Andrés y, por ende, se aleje de Jesús. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.