‘Sueños de libertad’, capítulo 31: la petición de Luis provoca una crisis en los De la Reina

Sueños de libertad se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente fascinante pero, sobre todo, un excepcional equipo que hace, diariamente, un trabajo realmente espectacular.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 30 de Sueños de libertad. Así pues, observamos cómo Jesús se muestra dispuesto a hacer todo lo que está en su mano para que Begoña recapacite, de una vez por todas. Tras lo ocurrido con Elena, parece que la joven tiene cada vez más clara su postura.

Elena, para vengarse de Jesús, le revela a su mujer todas sus infidelidades: “Ahora ya sabes toda la verdad”. 😱💥 ¿Qué va a hacer Begoña en #SueñosDeLibertad ? 😳 Descúbrelo aquí: https://t.co/qirzBJb2EY ⏪ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) April 7, 2024

Por lo tanto, y dadas las circunstancias, se niega en rotundo a dar su brazo a torcer. Claudia es absolutamente incapaz de perdonar a Tasio, a pesar de que éste sigue con su propósito de enmienda para tratar de ser mejor persona. En cuanto a Isidro, vemos que está destrozado tras la fuerte discusión que ha tenido con Fina.

Así pues, da el paso de acercarse a ella una vez más para intentar solucionar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Por si fuera poco, vemos cómo la fragancia de Luis acaba siendo líder en el mercado, por lo que el perfumero aprovecha la ocasión para hacer una importantísima reflexión al respecto.

Avance de esta tarde en #SueñoDeLibertad: Jesús amenaza con abandonar la empresa si entra Luis. 😦 https://t.co/jEXaytD7lL ⏪ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) April 8, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 31 de Sueños de libertad. Así pues, somos testigos de cómo Luis no ha dudado un solo segundo en pedir formar parte del grupo directivo de la empresa. Una situación que, inevitablemente, acaba provocando una grave crisis en la familia De la Reina.

Mateo, tras la intensa conversación que tuvo con Don Agustín, se muestra dispuesto a hacer una donación al hospital pero, a pesar de los esfuerzos, hay algo que no le termina de cuadrar. En cuanto a María, trata de acercarse a Begoña pero ésta no tarda en acusarla de meterse donde no debe y de complicar las cosas.

Carmen, por su parte, no tiene ni la más mínima idea de qué hacer tras la propuesta de Lorenzo sobre la película mientras que Begoña ha acabado encontrándose con Eugenia. Aun así, sigue guardando el secreto de su tía frente a Jesús. Todo ello mientras Damián no se ha tomado para nada bien el acercamiento entre Isidro y Digna. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.