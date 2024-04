‘Sueños de libertad’, capítulo 30: Jesús, dispuesto a todo para que Begoña recapacite

No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, indudablemente, en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 29 de Sueños de libertad en Antena 3. Así pues, somos testigos de cómo Elena no ha dudado un solo segundo en hacer una sorprendente confesión a Begoña. Esto, inevitablemente, provoca que las cosas se compliquen aún más para Jesús. Todo mientras la redención de Tasio parece que va surtiendo efecto.

Marta, por su parte, acaba dándose cuenta de que Damián no le despidió por lo que no tarda en enfrentarse a su padre en busca de explicaciones. Luis está convencido de que sabe cuál es el secreto de Luz, por lo que no tarda en decirle a ella que lo sabe todo. ¡Y lo hace en busca de nuevas respuestas!

Fina está decidida a marcharse a París, por lo que Digna da el paso de hacerle una contundente confesión respecto a la salud de Isidro. Además, somos testigos de cómo Fina no puede seguir ocultando lo que siente por Marta por lo que, siguiendo a su corazón, decide reconocer lo que siente. ¡Ha llegado el momento!

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 30 de Sueños de libertad. Así pues, somos testigos de cómo Jesús está más que dispuesto a hacer todo lo que está en su mano para que Begoña recapacite. A pesar de los esfuerzos, y tras todo lo ocurrido con Elena, parece que ella tiene muy clara su postura.

Así pues, se niega a dar su brazo a torcer. En cuanto a Claudia, vemos cómo es incapaz de perdonar a Tasio, a pesar de que continúa con ese propósito de enmienda para tratar de ser mejor persona. Isidro está destrozado tras haber tenido una fuerte discusión con Fina, por lo que trata de acercarse a ella una vez más.

La fragancia de Luis es líder en el mercado, por lo que el perfumero no puede evitar hacer una reflexión sobre lo mucho que vale en la empresa. ¡Está arrasando! Mateo, tras una conversación con Claudia, decide enfrentar a don Agustín por su actitud. Tras el acercamiento entre Fina y Marta, ésta no tarda en mostrarse de lo más esquiva. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.