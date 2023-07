Sonsoles Ónega, obligada a dar un toque de atención a Pilar Vidal en su estreno en ‘Y ahora Sonsoles’

Desde que terminó Sálvame un buen grupo de profesionales se quedó sin trabajo y, aunque en núcleo principal se ha mudado a Netflix, otros colaboradores han encontrado otro hueco en la televisión. Este es el caso de Pilar Vidal que ha empezado a colaborar en Y Ahora Sonsoles, el magazine conducido por Sonsoles Ónega.

La periodista cambia de casa y dio el salto a Antena 3 en la misma tarde de ayer. Además, lo compagina con su puesto como jefa de la sección gente en el periódico ABC. Y precisamente sobre eso trata su nuevo cometido en el programa, comentar noticias sobre sociedad y corazón.

La intervención de Pilar Vidal ha girado principalmente entorno a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, sobre la que ha aportado algunas exclusivas. Además, ha dado su opinión sobre los detalles del enlace y sobre cómo cree que transcurrirá. Sin embargo, ha recibido un toque de atención en su primer día por parte de la presentadora. Hay que decir también que no ha sido por nada grave.

Al finalizar la emisión de uno de los vídeos preparados por el programa, Sonsoles Ónega ha intervenido para comentar lo que había sucedido mientras tanto en plató. “Pilar no calla ni en las publicidades, ni en los vídeos… Pilar no calla”, decía sorprendida por el exceso de charla de la nueva colaboradora. “Hemos venido a hablar, ¿no?”, le respondía Pilar Vidal sin cortarse un pelo.

Sin más incidentes, la periodista ha continuado su intervención sobre la mediática boda aportando algunas exclusivas. Ha revelado que el vestido de Tamara llegaría supuestamente hoy mismo en un avión privado de Wes Gordon. “Todo depende de ese traje. Ella no se podría casar si ese traje no llega el sábado”, ha comentado. Por último, ha hablado sobre la presencia no confirmada de Enrique Iglesias en la boda y sobre el ya famosísimo robo de las joyas.