Muchas figuras públicas, miembros del corazón y ahora periodistas, son los que acusan a Antonio David Flores de tener una actitud victimista frente a la opinión pública. Es más, Sonsoles Ónega ha sido la última en lanzarle un dardo al exguardia civil, entre otras cuestiones, por las palabras que les ha dedicado a los medios de comunicación.

Lo cierto es que el ex colaborador de ‘Sálvame’ sigue sin asumir su parte de responsabilidad en las polémicas que le incumben. Lo peor de todo es que estas afectan a su círculo más cercano, a su hija Rocío Flores y a sus dos ex parejas, Olga Moreno y Marta Riesco.

Centrado en su trabajo, ha decidido atacar a los medios de comunicación a través de su canal de YouTube. De esta manera, culpa a la prensa de todo lo ocurrido. Por ello, Sonsoles Ónega, no ha dudado un instante en manifestar el malestar que le ha provocado las palabras de Antonio David Flores, quien ha denotado como: “Máquinas de picar carne”.

Ante estas hirientes declaraciones, la presentadora de ‘Ya es Mediodía’ ha mantenido su discurso en todo momento, incluso cuando los micrófonos la han traicionado. Es más, ha subrayado más sus palabras, devolviendo el golpe a la expareja de Marta Riesco.

Y es que el padre de Rocío Flores señala a los periodistas como los responsables de ejercer presión y maquinar continuos ataques contra la que es su expareja, Marta Riesco, meramente con el objetivo de ser más visibles: “Con el único objetivo de seguir haciéndome más daño y por meter a una persona más en la máquina de picar carne y, de esta forma, generar audiencia” confesaba en su último vídeo.

Antonio David Flores: “La fábrica de la tele es una máquina de picar carne y destruyen cualquier persona, cualquier familia, cualquier casa en base a una justificación que es el dinero” 🔴 Tenéis que ver su vídeo @adavidflores 👇https://t.co/vCdBJ96WKN #DesmontandoALaFDLT — Emperador Verde (@EmperadorVerde) November 17, 2021

Unas palabras que han tenido respuesta: “Habla de los medios de comunicación como máquinas de picar carne. ¿Cuándo has decidido llamarles así, cariño? Porque claro, en fin… No solo ha trabajado aquí, sino que lo ha provocado. Y me voy a callar” criticaba la presentadora devolviéndole el golpe al excolaborador.

Sin embargo, esto no sería lo último que le diría. Y es que, ante un infortunio causado por un micro abierto, se escuchó a Sonsoles remarcar aún más las palabras, brindándole un “zasca” al exguardia civil: “Lo dice el picador de carne profesional”, sentenciaba la periodista.