Un soltero de ‘First Dates’ sorprende con un desafortunado comentario: «No me veo en la cama con ella»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir para recibir a sus nuevos participantes. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en la apuesta favorita de muchos solteros a la hora de encontrar el amor, sin importar la edad que tengan.

De esta manera, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Mari Luz, una recién jubilada de 65 años, y José Luis, un gallego de 67 años. Dos solteros con muchas diferencias y muy poca atracción cuya cita no ha terminado de la mejor manera.

La primera en llegar al local ha sido Mari Luz, quien ha tenido la oportunidad de presentarse y aprovechar para tomar algo en la barra mientras esperaba a su cita. Fue entonces cuando, minutos después, llegó José Luis. Un primer encuentro que, para pesar de la organización, no fue nada impactante para los participantes.

La pareja se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Pero, los temas de conversación y la conexión entre ambos no terminaban de salir a la luz. Mari Luz, percatándose de ello, optó por hablar para hacer desaparecer el silencio de su cita, pero José Luis seguía sin ser participativo.

La soltera opinaba que el comensal era el tipo de hombre en el que se fijaría en la calle, pues lo veía muy atractivo. Pero, poco a poco, se ha ido desencantando al ver que José Luis seguía sin ningún tipo de iniciativa. Por ello, el equipo del programa se vio obligado a intervenir para que rompiesen el hielo de otra manera.

José Luis, muy crítico con el físico de su cita en #FirstDates8J: «No me veo en la cama con ella» https://t.co/cSEIFiHbM8 — First Dates (@firstdates_tv) July 8, 2024

El objetivo era responder a diversas preguntas comprometidas que les habían preparado. Una serie de cuestiones donde tenían que ser sinceros, pero este último requisito no siempre se cumplió. «¿Qué postura sexual te vuelve loco?», leyó la participante. Ante ello, José Luis le dijo que la postura del 69.

Lejos de dejarlo ahí, el soltero le hizo la misma pregunta a Mari Luz. «A mí la postura normal», respondió ella. Una confesión que a él no le gustó nada. «No me veo en la cama con ella», confesó al equipo de Cuatro.

«¿Cómo me imaginas desnuda?», leyó la siguiente pregunta. Con cara de asombro, el participante intentó salir del apuro con una pequeña mentira. «Como una muñeca», le dijo. Pero, lo cierto es que, a las cámaras del programa les dijo otra cosa.

José Luis sobre su cita: «Sería más una Barbie ‘chochona’»

«Físicamente no es el tipo que me atrae. No sé porque he dicho como una muñeca, sería más una Barbie ‘chochona», afirmó. Unas palabras con las que dejaba claro que no sentía ningún tipo de atracción por su cita y que, mucho menos, tendría un encuentro sexual con ella.

Tras concluir la ronda de preguntas, ambos volvieron al principio. No tenían tema de conversación. Una situación que provocó que la tensión creciése aún más entre ellos. Por lo tanto, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron claro.

«Como amigo sí, pero como pareja no porque necesito una persona con un poquito de más chispa y más decisión», dijo Mari Luz. Fue entonces cuando José Luis dio su opinión. «Me gustan las mujeres un poco más delgadas y altas», sentenció. Unas declaraciones con las que se negaba a tener una segunda cita por falta de atracción física.