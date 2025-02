No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los solteros que no dejan pasar la oportunidad de acercarse hasta el restaurante más famoso de la televisión para intentar conocer a su media naranja. El pasado lunes 17 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega en la que pudimos conocer a Santi, un pintor que reconoció que llegaba al programa con muchas ganas de encontrar el amor por primera vez: «No me he enamorado nunca y por eso he venido aquí, para encontrar el amor». Su cita para esa noche era Magda, una artista brasileña de 55 años afincada en Granada. Entre otras tantas cuestiones, recordó que no era su primera vez en el programa.

Nada más llegar, consiguió dejar sin palabras al soltero: «Qué cabrones sois… Madre mía. ¿Esto qué es? Necesito sentir algo que me deje fuera de sí», comentó al equipo de First Dates. Ella, por su parte, también opinó sobre su cita: «A mí me fascinan los hombres grandes, me seducen». Poco después, los dos se sentaron en la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Santi cada vez tenía más claro que no había sentido absolutamente nada por Magda. Es más, intentaba por todos los medios hacer contacto visual con ella. La soltera no tardó en darle un toque de atención: «Deja el móvil». Él, por su parte, trataba de disimular enseñándole alguno de sus retratos. Pero no todo quedaba ahí, ya que Santi tenía claro que la mejor opción para no hablar demasiado con Magda era hacerlo con las camareras de First Dates.

Un gesto que, como era de esperar, no pasó desapercibido para la comensal. Tanto es así que no dudó un solo segundo en levantarse de la mesa para sentarse sobre él. «Déjame que estoy hablando con ellas. ¿Qué haces? No me pongas el culo, me voy a caer. ¡Siéntate en tu sitio!», pidió, visiblemente enfadado.

Ella no tardó en reprocharle su actitud durante la cita: «Claro, no me prestas atención. ¡Quiero atención! Es una falta de respeto estar así todo el tiempo». Y añadió: «Invade todo el espacio, le ha faltado ponerme unos candados». A pesar de todo, Santi se negaba en rotundo a dar su brazo a torcer, mientras ella intentaba seguir llamando su atención.

Fue entonces cuando optó por robarle la boina. Un gesto que terminó por hacer estallar al comensal: «Dámela, que me voy a enfriar. No tienes corazón». Acto seguido, Santi hizo de las suyas para tratar de espantar a Magda. ¿De qué forma? Comentándole que nunca había mantenido relaciones sexuales.

La soltera no tardó en reaccionar: «¿Tienes fimosis? En mi país es cultura, se opera de niño y aquí no. Quedé traumada y siempre que conozco a alguien pregunto, porque no me quiero volver a quedar traumada». El comensal no daba crédito: «Me he quedado alucinado». Tras pasar al reservado donde confirmaron que había muchas diferencias entre los dos, en la decisión final se mostraron de acuerdo en no tener una segunda cita.