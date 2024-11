Una noche más, el equipo de First Dates abrió las puertas del icónico local del amor con el objetivo de recibir a sus nuevos participantes. Un encuentro televisivo donde una nueva tanda de solteros acudió al programa con el objetivo de encontrar a su media naranja, si es posible. Pero, si hay algo que nos ha dejado claro el formato, tras casi nueve años de emisión, es que los comensales nunca dejarán de sorprender. Una situación que se pudo comprobar con José, un jienense que presumía de vitalidad. «Estoy como si tuviera 60 años, no he perdido facultades», dijo en su presentación.

Pero, lo que jamás vio venir Carlos Sobera y todo el equipo de First Dates fue el inesperado relato del participante. Pues, con total naturalidad, el soltero explicó que su vida amorosa había sido muy ajetreada. ¿El motivo? Tuvo una vida paralela durante muchos años. De hecho, y según explicó, mientras estaba con su mujer también estaba con una compañera de ella de clases. Al parecer, conoció a ambas al mismo tiempo cuando eran jóvenes y no pudo elegir.

Tras años de engaños, José confesó que se llegó a enamorar de las dos. Pero, desafortunadamente para él, ambas relaciones terminaron. Con su mujer tuvo tres hijos y con la que fue compañera de clases de su esposa tuvo una hija. Pero, lejos de cerrarse al amor tras las rupturas, el soltero volvió a encontrar pareja.

Su siguiente relación tampoco funcionó, pero como fruto de ella fueron sus dos hijas. Asimismo, y por azares de la vida, tiempo después conoció a su siguiente pareja, con quién tuvo tres hijos más. Pero, esa historia de amor tampoco funcionó. Además, mientras, tuvo otra hija de otra relación extramatrimonial en un pueblo de Jaén.

Una vida amorosa que podría definirse como una autentica montaña rusa. Pero, como padre de familia que es, José no dudó en acudir a First Dates para poder encontrar a su mujer esperada. Así pues, la cita del participante fue María, una jienense de 70 años que vio al soltero como su peor pesadilla.

María sobre su cita: «Ha tenido muchas mujeres y a saber todas las que no ha dicho»

«Para mí esa señora es una anciana», sentenciaba él. Por su parte, María se molestaba mucho porque su cita no le saludó con dos besos. «Por educación, me tenía que haber dado dos besos, yo no me he dirigido a él porque el no se ha dirigido a mí», afirmó en uno de los totales.

Luego, en la mesa del restaurante, la pareja de solteros comenzó a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Pero, tras escuchar el relato amoroso de José, la soltera lo tuvo claro. «Ha tenido muchas mujeres y a saber todas las que no ha dicho», opinaba la comensal.

«Una señora vulgar de pueblo con cierta edad que está jubilada y lo que tiene que hacer es jugar a las cartas en su casa», opinó José. Al final, ninguno de los dos quiso seguir conociéndose en una segunda cita. Pues, sus diferencias superaban por completo sus similitudes.