First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha ganado a pulso ser uno de los programas de televisión que más éxito cosecha, noche tras noche, en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega, para ver qué ocurre con los comensales que acuden al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar encontrar a su media naranja. En el programa que se emitió el pasado jueves 21 de noviembre pudimos conocer a Juanma, un gaditano de 24 años que, entre otras cuestiones, reconoció que se consideraba como una persona verdaderamente única: «Me es indiferente lo que me digan los demás, porque cada uno es como es y si yo estoy gordo, sé que estoy gordo, no hace falta que tú me lo digas». Además, confesó que no había tenido suerte en el amor.

Y porque jamás había llegado a congeniar con ningún hombre: «Creo que los espanto, porque soy muy tóxico y obsesivo». Su cita para esa noche era Fabián, un malagueño de 27 años que era muy fan de Lola Índigo: «He ido casi a 30 conciertos de ella y he hecho varios días de colas en el Wizink en invierno y en verano. Me encanta ir a sus conciertos». Nunca había tenido pareja, por lo que quiso acudir a First Dates en busca del amor. Pero parece que ese no iba a ser su día ya que, en los primeros minutos de su cita con Juanma, ambos se dieron cuenta de que no eran lo que estaba buscando ni mucho menos. «No me ha gustado», espetó el gaditano, ante las cámaras del equipo de First Dates, mientras que el malagueño fue más allá: «La verdad es que no es nada mi tipo».

Los dos empezaron la cena hablando de dónde venían. Fue entonces cuando Juanma quiso presumir de Barbate, localidad a la que quiso invitar a Fabián: «Es muy bonito, tienes que verlo». A pesar de todo, el de Málaga quería saber si allí había zona de discotecas, puesto que era algo fundamental en su día a día. ¡Era un apasionado del mundo drag! Algo que no tenía en común con su cita: «No me gusta ese rollo, yo soy básico».

Ante esa respuesta, Fabián llegó a una conclusión muy concreta: «Es un drama que no le gusta el drag porque para mí es cultura, una forma de reivindicarnos y es arte». Tampoco estaban de acuerdo en la música, puesto que el malagueño aprovechó para dar a conocer su pasión por Lola Índigo, mientras que el gaditano aseguró que estaba «aborreciendo» a la artista granadina. ¡La situación iba cuesta abajo y sin frenos!

Pero si hay algo en lo que estuvieron de acuerdo fue en el amor, ya que ninguno de los dos había tenido mucha suerte. Aun así, Fabián demostró que iba un paso más adelante que su cita al hablar abiertamente de sexo: «¿Tú has hecho cruising alguna vez?» preguntó al de Barbate, a lo que éste respondió: «¿Qué es eso?».

«Tener sexo con gente desconocida en sitios públicos», explicó el comensal. Juanma quiso ser sincero: «Nunca lo he hecho». Ante las cámaras del equipo de First Dates, Fabián se sinceró y reconoció que no creyó en absoluto en las palabras de su cita: «Me está mintiendo, sabe lo que es el cruising».

En la decisión final, Juanma se negó a tener una segunda cita con Fabián, alegando que no era en absoluto «el Grey que esperaba». Segundos más tardes, el de Barbate hizo una advertencia al comensal: «No me critiques mucho, que yo no te he criticado tanto. Te aviso…» El malagueño, poco después, confesó que tampoco quería volver a quedar con el comensal porque no era su prototipo de hombre pero, además, consideraba que era una «persona tóxica». Eso era un punto verdaderamente negativo para él.