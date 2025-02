No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. Además, cada vez son más los solteros que no dejan pasar la oportunidad de visitar el restaurante más famoso de la televisión para intentar conocer a su media naranja. El pasado jueves 27 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro, donde tuvimos la oportunidad de conocer a Jorge, un soltero de 34 años que se definió de la siguiente manera: «Soy musulmán, mis padres se casaron por las dos iglesias, pero mi hermano y yo seguimos la rama de mi padre, descendientes de árabes», comentó ante las cámaras del equipo del programa.

Lejos de que todo quede ahí, Jorge hizo saber a Carlos Sobera que era entrenador personal y modelo. Fue entonces cuando, para demostrarlo, no dudó un solo segundo en quitarse la camiseta para poder mostrar sus abdominales. Es más, con ellos pretendía conquistar a la que sería su cita esa noche. «Soy una persona muy fogosa y respeto mucho a mi pareja, eso siempre», comenzó diciendo Jorge, y añadió: «Se me da muy bien el sexo oral, pero busco a una mujer que sea mi compañera», reconoció. Su cita para esa noche fue Nitya, una mujer hindú que no tardó en definirse como «la india menos india»: «No practico su religión, no como picante», reconoció. Por si fuera poco, la soltera no dudó un solo segundo en añadir algo más al respecto: «He nacido en España, nunca he estado en la India, pero sí que me gustaría ir para conocer mis raíces».

Nada más conocerse, los dos se quedaron verdaderamente sorprendidos con el otro. No solamente tuvieron esa sensación en la primera impresión, sino también durante la velada. Sobre todo cuando Jorge dio el paso de preguntar a su cita por su signo del zodiaco. Algo que sorprendió muy gratamente a Nitya: «Crees en las energías como yo… ¡qué guay!», exclamó.

Durante la cena, aprovecharon para conocerse mucho más para ver si tenían cuestiones en común o si su encuentro iba a quedarse en una única cita. Fue entonces cuando Jorge intentó sorprender a Nitya con una pregunta muy concreta: «¿Te acuerdas de Jasmín de Aladdin? Te pareces un montón».

Ella no pudo evitar sonreír: «No eres el primero que me lo dice…» Tras la cena, los solteros pasaron al reservado de First Dates en busca de un poco más de intimidad. Instante que el comensal aprovechó para dejar sin palabras a Nitya con un baile sin camiseta, en el que mostró sus abdominales.

En la decisión final de First Dates, él se mostró de acuerdo en tener una segunda cita con ella: «Es una persona encantadora, sencilla y hermosa». Nitya, por su parte, también quiso volver a encontrarse con Jorge fuera del restaurante más famoso de la televisión: «Pienso que nos podríamos llevar muy bien». ¡El amor triunfó!