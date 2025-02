No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más, cada vez son más los solteros que no dejan pasar la oportunidad de visitar el restaurante más famoso de la televisión con la intención de intentar encontrar a su media naranja. El pasado miércoles 26 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro, en la que los espectadores pudieron conocer a Shiva. Entre otras tantas cuestiones, la soltera dejó descolocado al equipo del programa con una confesión: «No tengo años, los años para mí no existen», comenzó diciendo. Por si fuera poco, la soltera no dudó un solo segundo en aportar un nuevo e inesperado dato: «Yo tengo 19 años, y nadie me puede llevar la contraria, porque también los tengo en la forma de pensar».

«Quizá soy una persona demasiado joven, el cuerpo no me acompaña, pero qué le vamos a hacer a eso», alcanzó a decir la comensal, mientras saludaba a Carlos Sobera. El presentador de First Dates, por su parte, quiso saber el origen de su curioso nombre: «Hay varias Shiva, una tiene ocho brazos, y como soy una persona muy inquieta desde muy pequeña, mi abuela eligió ese nombre para mí». Por si fuera poco, la soltera confesó que era escritora: «Durante un tiempo fui empresaria, pero lo dejé para dedicarme a lo que me apasiona, escribir libros, y la llevo 28 publicados». Además, aprovechó para hacer saber a Carlos Sobera qué buscaba exactamente en un hombre: «Que sea más alto que yo, que para bajita ya estoy yo», aseguró. Es más, no dudó en ir mucho más allá en cuanto a peticiones se refiere: «Si es posible, que no esté gordo, que para gorda ya estoy yo».

Su cita para esa noche fue Chema, un soltero que pisaba por tercera vez el restaurante más famoso de la televisión. Eso sí, esperaba que esta ocasión fuese la definitiva. Nada más ver a Shiva, el comensal se sinceró sobre la impresión que le había producido: «Lo primero que he pensado es que es una señora, con lo cual, como yo no soy un señor, soy un truhan, no íbamos a ir bien».

Poco después, tras intercambiar algunas palabras, Carlos Sobera acompañó a ambos a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Todo comenzó a truncarse cuando Chema hizo la siguiente confesión: «Lo único que no me gusta de la literatura son los libros de fantasía». Unas palabras que supusieron un jarro de agua fría para la soltera: «Entonces yo ya no te gusto. Yo escribo libros de fantasía».

En el terreno sexual, los solteros también tenían diferencias. «¿Cuál es tu mayor fantasía sexual?», preguntó la escritora, a lo que el madrileño respondió: «En lo sexual no se pueden tener fantasías… Son hechos, se hacen, no se hacen». Como era de esperar, Shiva no estuvo de acuerdo: «Ahí no estoy de acuerdo contigo. Las fantasías tienen que ser fantasías, nunca tienen que salir de ahí. Si tú realizas una fantasía y se hace física, se va».

En la decisión final de First Dates, y como era de esperar, Shiva se negó en rotundo a tener una segunda cita con Chema. Aunque, eso sí, dejó abierta la posibilidad de una amistad. Él, por su parte, tampoco quiso volver a cenar con la escritora: «Me parece una mujer excelente, pero no en el plano amoroso».