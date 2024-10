Por mucho que pasen los años, si hay algo que nos ha dejado claro First Dates es que nunca dejarán de sorprendernos. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más acertados de la pequeña pantalla a la hora de encontrar el amor. Pues, cada vez son más las personas que se animan a vivir la experiencia de primera mano. Un encuentro televisivo donde dos solteros que no se conocen de nada tienen una cita. Por ello, Félix, un venezolano, de 33 años, no ha dudado en apuntarse al programa de Cuatro. «Bombastic o la bomba sexy del caribe», dijo respecto a como es conocido entre sus amigos.

Félix fue el primero en llegar al local, por lo que fue recibido por Carlos Sobera. Pero, el comunicador no pudo evitar quedarse muy sorprendido con su outfit. «Vine a España a desarrollar mi carrera como diseñador de moda», le explicó el participante. Pero, no fue lo único con lo que dejó al presentador sin palabras. Pues, su manera de beber chupito de tequila nunca la había visto: sin manos. «Soy una persona muy sexual y erótica», afirmó. Por otro lado, a nivel sentimental no ha tenido muchas suerte. Al respecto, el soltero confesó que cree que «no todo el mundo podía manejar tanto cuerpo y actitud». Por ello, anda en busca de su chico ideal, el cual debía ser grande. «Me gusta la carne», manifestó.

Minutos después llegó Óscar, un madrileño de 34 años. Sin embargo, lo que menos se imaginaba el soltero era que sería recibido con música por su cita. «Mi primera impresión ha sido como ‘guau’. Tiene un cuerpazo, la indumentaria, ha sido un shock. En ese momento no he tenido capacidad de reacción», comentó en uno de los totales.

Tras ello, Félix se acercó a él y se puso a bailar. Una acción con la que dejaba a Óscar de piedra, pues no sabía como reaccionar. «¡Ayúdame, Carlos! No sé bailar», le dijo al presentador del formato. «Déjate llevar», le aconsejó él con humor. Un divertido momento que dejó una muy buena impresión entre ambos candidatos.

«Me gustó, me pareció atractivo, es una persona con la que podría salir a comer», declaraba el venezolano. «Tiene una personalidad que intimida, pero luego te da curiosidad de saber realmente cómo es fuera de la máscara que todos tenemos al principio», comentaba Óscar.

Félix en First Dates: «Yo seré la persona más triste del mundo porque no tengo ni un pelo»

La velada iba transcurriendo de manera favorable. Pero, tras hablar de diversos temas, Óscar llegó a una conclusión. «Coincidimos en la parte artística, pero creo que eso es un bomba explosiva. Dos artistas juntos… puede ser una bomba para bien o para mal», recalcaba el madrileño.

Antes de pasar a la decisión final, los participantes jugaron al rasca del amor. «¿Dónde hay pelo, hay alegría?», le preguntaba Óscar. «Yo seré la persona más triste del mundo porque no tengo ni un pelo», bromeaba Félix. «Yo soy de pelo en los sitios normales», contaba Óscar.

En la decisión final de First Dates, antes de dar su conclusión, el madrileño quiso saber cómo era el prototipo de físico que le gustaba al venezolano. «En el tema del físico, yo siempre he considerado que hay ligas. Me cuesta creer que no busques un cuerpo trabajado, como el tuyo», le decía.

«Busco un hombre interesante, que tenga más cerebro que físico», explicaba. Al final, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita. Eso sí, la próxima será fuera de las instalaciones de First Dates.