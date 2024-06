First Dates no es solo un programa donde los solteros de nuestro país acuden en busca de su cita ideal. Con el paso de los años, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer las vivencias y reflexiones de muchos participantes que no han pasado por gratos momentos en su vida.

Sin embargo, lo mejor de algunos comensales es que han sabido ponerle al mal tiempo, buena cara. Una situación que se vivió, recientemente, gracias al relato de Carlos. El participante es un hombre de 64 años que tiene claro que lo primero en esta vida es el respeto, a uno mismo, al prójimo y a la naturaleza.

¡Abrimos las puertas del restaurante del amor! 🚪💕 Quédate con nosotros y sigue #FirstDates31M en directo en @cuatro | https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/6gGaGu5iBO — First Dates (@firstdates_tv) May 31, 2024

Es una persona muy detallista, por lo que le llevó una rosa a la mujer que se convertiría en su cita. Fue entonces cuando, minutos después, llegó Gala al restaurante del amor. La soltera se presentó en el programa de Cuatro con el objetivo de encontrar a un hombre como Carlos Sobera, el presentador del formato, pero el equipo de First Dates le presentó a Carlos, su cita.

La pareja procedió a dirigirse hasta la mesa del restaurante para poder conocerse mejor. Un encuentro donde ambos comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de descubrir si compartían algún tipo de gusto o afición en común.

Mientras Carlos no paraba de alabar los ojos de su cita, la soltera intentó mantener cierta distancia entre ellos. De hecho, Gala continuaba tratándolo de «usted», a pesar de las reticencias del soltero. «Siempre lo utilizo. Si no conozco a la persona, intento tratarle de ‘usted’. Luego ya, hablando, veremos qué surge», comentó la participante.

«A mí me da exactamente igual, pero es verdad que el ‘tú’ hace más fácil la conversación. Pero, si te gusta tratarme de usted, pues puede seguir usted como usted quiera», le dijo Carlos. Posteriormente, el soltero se interesó en saber cuánto tiempo llevaba Gala, que es ucraniana, en España.

Al respecto, la comensal le indicó que vive en nuestro país desde el año 2010. Una fecha que, inevitablemente, llevó a Carlos a hablar de una de las épocas más complicadas de su vida. «Tengo un mal recuerdo del 2010», comenzó diciendo. «Fue malo y bueno. Al fin y al cabo, fue un momento que marcó mi vida», señaló antes de contar su historia.

«Andaba yo haciendo el Camino de Santiago. Llegando a Pamplona, no podía caminar. Me llevaron desde el aeropuerto de Pamplona a Madrid. Aquí, me llevaron al hospital, a Neurología y, al cabo de un año, me diagnosticaron esclerosis múltiple», relata.

La gran reflexión de Carlos sobre su enfermedad

Sin embargo, Carlos aprendió a ver las cosas desde otra perspectiva. «Desde entonces, con una serie de resonancias magnéticas y nuevos medicamentos, aquí estoy. Perfectamente», afirmó emocionado. Pero, fue para las cámaras de First Dates que el soltero reflexionó sobre esta enfermedad, que «te enseña a vivir el día a día».

«Es lo que he aprendido, es esa evolución después del diagnóstico, que es un poco difícil, pero hay que aceptarlo. La esclerosis múltiple, como patología, te ayuda a vivir. Te enseña, porque vives el día a día y eso es muy positivo», reconoció. Gala, por su parte, y tras escuchar la historia de vida de su cita, también decidió abrir su corazón.

A pesar de nacer en Ucrania, siempre soñó con mudarse a vivir a España. Un sueño que cumplió hace 14 años, pero eso no le impide seguir preocupándose por la terrible guerra que vive su tierra natal. De hecho, allí tiene a su madre, a su hijo y a muchos familiares.

Según le explicó a Carlos, cuando comenzó la guerra ella se encontraba de vacaciones en el estado del Este de Europa. Debido a la situación, le costó mucho regresar a España. «9 días enteros», señaló. Una experiencia que nunca podrá olvidar y con la que le faltan palabras para describir lo que vio. Al final de la velada, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita.