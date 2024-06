Tras años en la parrilla televisiva española, First Dates continúa posicionándose como la opción favorita de muchos solteros a la hora de encontrar el amor. El popular show de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, recibió, recientemente, a participantes con las ideas muy claras a pesar de su juventud.

Uno de los grandes protagonistas ha sido Miguel, un madrileño de 21 años al que le apasiona el cine. De hecho, es tanto su amor por este universo que le pidió trabajo al comunicador. «Si necesitáis luces por aquí», le dijo. Por otro lado, a nivel sentimental, el chico le contó que no había tenido muchas experiencias en el pasado.

«Como me pongas a una chica sin ambiciones y que sea una planta me matas», señaló. Fue entonces cuando llegó Candela, una andaluza de 19 años que se presentó como una persona dinámica, curiosa y muy cinéfila. La participante llegó con mucha ilusión de conocer al hombre que sería su cita, pero su ánimo cayó en picado al ver a Miguel.

«No es mi tipo. Me suelen gustar alto, tatuados, bomberos, que pueda parecer que carecen de la ESO», señaló la joven. A pesar de no ser agradable a sus ojos, la soltera aceptó seguir conociendo a su cita, por lo que se trasladaron hasta la mesa del restaurante.

Lejos de quedarse callado, Miguel le hizo la pregunta más inesperada a Candela. «¿Qué es lo que te motiva a levantarte por las mañanas?», le preguntó. Al respecto, la soltera le contó que, nada más levantarse, hace una lista de diez cosas por las que estar agradecida.

La jefa de Miguel le dio un ultimátum, ir al restaurante del amor o no cobrar, por lo que se ha plantado en @First dates en Cuatro en busca de una chica movida. ¿Será Candela la persona que busca? 👥 Preestreno de ‘First Dates’ en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 ➕https://t.co/rEMqAD4Vcv — mitele plus (@miteleplus) June 12, 2024

Sus estudios de derecho y el gimnasio eran otras de las motivaciones de Candela. «No podría tener una relación si la otra persona no hace deporte», aseveraba el madrileño. Pero, el joven, por su parte, está tan centrado en sus estudios y en su trabajo que casi no tiene tiempo de disfrutar de sus hobbies.

«Está bastante ocupado, y aunque soy una persona que necesito espacio, también necesito tiempo y él no me lo puede dar», comentaba la soltera. Asimismo, la velada fue avanzando, pero la chispa entre los solteros parecía que no iba a surgir. De hecho, Miguel admitió que su cita no era la mujer que estaba buscando.

La decisión final de Miguel y Candela

«A mí me gustan mucho las chicas rubias y no encaja con la idea preconcebida que tengo yo de mi ‘Elsa Pataky’. A mí las rubias me tiran mucho», confesó a las cámaras de First Dates. A esta situación hay que sumar que ambos vivieron un pequeño enfrentamiento al hablar de sus lugares de origen.

«¡Cómo te vas a perder la mejor parte de España! Es una realidad», exclamó ella. «Me gusta mucho el norte, el frío y el verde», replicaba él. Al concluir en la velada, en la decisión final, ambos lo tuvieron claro y se negaron a seguir conociéndose fuera.

Pero, Miguel dejó de piedra a Candela al decirle que su rechazo a querer tener algo con ella se debía al color de su pelo. «A mí me gustan las chicas rubias. Estoy obsesionado», dijo sin filtros. «Es uno de mis mayores traumas encontrar a una persona que esté obsesionada con las rubias», sentenció la andaluza.