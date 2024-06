First Dates ha vuelto a abrir sus puertas una noche más. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los mayores aciertos de la cadena. Un encuentro donde numerosos solteros acuden con el objetivo de encontrar a su media naranja, o, al menos, intentarlo.

Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Loli, una valenciana de 69 años que ansía volver a sentir las mariposas propias del enamoramiento. Fue por este motivo que el programa de Cuatro le presentó a José María.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

El participante es un ebanista jubilado que tiene la misma edad de Loli. Sin embargo, el pasado del soltero ha estado marcado por muchos momentos de soledad y falta de cariño. Pues, se crió «sin padres, en orfanatos». Fue su ex mujer la única que le llegó a querer de verdad.

Actualmente, José María se encuentra sin pareja. Pero, ansía volver a encontrar a alguien que le de el mismo cariño que lo hizo su ex mujer. ¿Sería Loli la mujer que buscaba? Pues, a priori, no fue el caso. La comensal no pudo evitar mostrar su decepción al ver al hombre que sería su cita.

De hecho, poco tardaría en darse cuenta que no iba mal desencaminada. «Creo que me han entendido en lo que quería», comentaba el participante, muy ilusionado con la elección de su cita. Pero, Loli no pudo evitar responder con poca satisfacción. «Ya veremos…», dejó caer.

La pareja de solteros fue hablando de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Pero, parece ser que José María no se desviaba del mismo tema: el sexo. Un aspecto que incomodó bastante a la soltera. «Hay otras cosas más importantes», le reprochó molesta.

A pesar de dejarle claro, por activa y por pasiva, que el sexo no tenía por qué ser el tema por el que girara la cita, el participante no lo pillaba. Pues, el soltero confesó que le gustaría «haber disfrutado más del sexo». Pero, lo que de verdad culminó la paciencia de Loli fue cuando su cita comenzó a hablar de su ex mujer.

La decisión final de Loli y José María

«Siempre me tocan a mí los que se acaban de separar. Ya llevo tres», comentó ella con disgusto. Al escuchar su negativa, el participante se apresuró a aclarar que él no era así. «Yo no soy así», le dijo haciendo énfasis en que él sí había superado su matrimonio anterior.

Debido a ello, Loli optó por desviar la conversación hacia los horóscopos. Pero, poco tardó en salir a la luz, nuevamente, la ex mujer de José María. «Yo conocí a mi ex mujer por culpa de los horóscopos», comentó él. Por ello, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron claro.

El soltero señaló que no quería tener una segunda cita debido a que buscaba una mujer menos «timidilla». Loli, por su parte, confesó que busca una primera cita que no gire en torno al sexo. «Primero busco amor, después ya vendrá», sentenció.